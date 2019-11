Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa

Hamburg. Gruselige Szenen in einem Hamburger Wohngebiet: Eine Frauenleiche wird an der Straße abgelegt. Jetzt müssen Antworten her: Wie starb sie? Warum wurde ihre Leiche an der Straße abgelegt? Und von wem?