Zum Karnevalsbeginn 1000 Polizisten in Köln

Mit dem 11.11 startet im Rheinland die Karnevalssaison. Foto: Federico Gambarini/dpa

Köln/Düsseldorf. In Deutschlands Karnevalshochburgen beginnt am Montag um elf Uhr elf die närrische Zeit. Allerdings erstmal nur für einen Tag - so richtig los geht es dann erst im neuen Jahr.