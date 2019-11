Geldbote vor Ikea in Frankfurt überfallen und angeschossen CC-Editor öffnen

Ein geparktes Fahrzeug mit einem von der Spurensicherung gekennzeichnetem Einschussloch steht vor einem Seiteneingang eines Ikea-Möbelhauses im Stadtteil Nieder-Eschbach. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa

Frankfurt/Main. Mitten am Tag ist ein Geldbote vor einem Möbelhaus in Frankfurt am Main überfallen und angeschossen worden.