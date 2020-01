Osnabrück. Zu den Sternen reisen, eine zweite Erde entdecken, Krankheiten ausrotten – das sind Träume der Menschheit. Aus Sicht des Konstanzer Physikprofessors Gerd Ganteför sind beispielsweise Reisen durchs Weltall tatsächlich gar nicht so abwegig – sofern wir das Problem mit dem Antrieb lösen. Und noch mehr Utopien könnten wahr werden: den Krebs besiegen, mehr als 200 Jahre alt werden, durch den Hyperraum springen. Wie das möglich sein könnte, erklärt Ganteför im Interview zum Abschluss unserer großen Redaktionsserie "Utopie und Wirklichkeit".

Vor 30 Jahren konnte sich niemand vorstellen, dass wir alle einmal Mini-Computer mit uns herumtragen, die uns mit der ganzen Welt vernetzen. Heute ist diese Utopie wahr geworden, Smartphones sind selbstverständlich. Gerd Ganteför ist Professor für Experimentelle Physik und Autor mehrerer Bücher, darunter "Heute Science Fiction, morgen Realität?". Im Interview erklärt er, warum das Beamen von Menschen oder der superschnelle Warp-Antrieb aus der Science-Fiction-Serie Star Trek reizvoll klingen, es diese Techniken aber wohl nie geben wird. Für anderes sieht Ganteför aber durchaus Chancen.



Herr Ganteför, wir sprechen heute über Utopien und deren Zukunftschancen. Doch zuerst sollten wir einen Blick zurückwerfen: Welche bereits Realität gewordene Idee hat aus Ihrer Sicht die bisher größte Umwälzung verursacht? Die meisten würden vermutlich sagen, das Internet.

Dem stimme ich zu. Es kommt allerdings darauf an, auf welcher Zeitskala wir uns bewegen. Das Auto war sicherlich eine wichtige Erfindung, auch die Entdeckung der Elektrizität, die uns ermöglicht hat, von Kontinent zu Kontinent zu telefonieren. In den letzten zehn, zwanzig Jahren gibt es zwei Bereiche, in denen wir die größten Umwälzungen erleben: Medizin und Kommunikation, sprich das Internet. Das erfährt jeder, der ein modernes Mobiltelefon besitzt: Es gibt nicht mehr einen, zentralen Sender, von dem wir Informationen empfangen, etwa die eine Zeitung. Sondern wir selbst werden Informationssender. Jeder von uns könnte einen Blog starten oder anderweitig Informationen an viele Leute verteilen. Das ist interaktiv und funktioniert in beide Richtungen. Und das ist auch die große Umwälzung, die wir derzeit durch die sozialen Medien erfahren.

Welche Idee, die gestern noch Science Fiction war, steht heute kurz vor ihrer Umsetzung?



Ich denke, dass wir den Krebs besiegen werden. Viele Menschen, ältere aber auch junge, haben große Angst vor Krebs. Eine Krebsdiagnose wälzt das ganze Leben um. Aber wir merken auch: Die beiden großen Krebsarten, bei Frauen ist es Brustkrebs, bei Männern Prostatakrebs, können auch besiegt werden. Die Lebenserwartung nach einer erfolgreichen Therapie ist oftmals sogar länger als die normale, man stirbt dann an etwas Anderem.

Den Krebs zu besiegen, der für viele Tode verantwortlich ist, wäre sensationell. Wie könnte das gelingen?

Ich denke, dass die vielfach kritisierte Gentechnik uns befähigen wird zu verstehen, was bei Krebs eigentlich schiefläuft auf der zellulären Kommunikationsebene. Dort findet eine andere Art der Kommunikation statt als zwischen Menschen, es kommunizieren Zellen miteinander. Doch es geschehen ebenfalls Fehler. So übersieht der Körper, dass Zellen entartet sind, sie haben sich getarnt gegenüber dem Immunsystem. Wenn wir aber verstehen, wie Körperzellen miteinander kommunizieren, dann ist es möglich, den Krebs zu besiegen. Ich glaube, das wäre für viele Menschen eine große Sache.

In der Tat lesen wir immer wieder von neuen Erfolgen in der Gentechnik oder der Nanotechnologie. Zugleich sehen wir im Kino immer wieder Superhelden-Filme, also Filme, in denen normale Menschen zum Beispiel mithilfe von Genmanipulationen zu Superkräften gelangen. Wird es tatsächlich einmal Supermenschen geben?



Möglich ist das, die Wissenschaft gibt uns das Werkzeug dazu in die Hand. Ich meine, es ist nicht gerade das Werkzeug, das uns wie eine Rakete durchs All fliegen lässt, dazu bräuchte man einen Mini-Fusionsreaktor, und den haben wir noch nicht. Aber es wäre denkbar, sich beispielsweise in Sachen Intelligenz zu steigern. Abstrakte Intelligenz spaltet sich auf in viele Facetten, etwa Kreativität oder soziale Antizipation. Ein großer Teil der intellektuellen Fähigkeiten ist in Genen verankert, nicht in einem einzigen Gen allein, sondern in vielen. Wenn man verstanden hat, wie diese miteinander wechselwirken und auch, welche anderen Funktionen die gleichen Gene haben, dann könnte man einen Menschen maßschneidern, der intelligenter ist als andere. Es ist nur die Frage, ob wir das wollen.

Wie sähe dieser superintelligente Mensch aus?

Er hätte nicht einen größeren Kopf oder so, das nicht. Aber bei ihm wären bestimmte Fähigkeiten besser ausgebildet als andere, so ähnlich wie Super-Schachspieler, die das perfekte Gedächtnis besitzen und wie ein Computer logische Zusammenhänge über einen langen Zeitraum hinweg verfolgen können. Andere heutige Superbegabte haben ein eidetisches Gedächtnis, umgangssprachlich fotografisches Gedächtnis genannt. Solche Fähigkeiten könnte man genetisch unterstützen und damit den Menschen optimieren. Doch wie gesagt, es ist eine Frage des Wollens. Gleiches gilt für die Lebenserwartung.

Was ist mit der Lebenserwartung?

Auch sie könnte man erhöhen. Im Mittelalter war es der große Traum reicher Menschen, möglichst lange zu leben, den Trank des ewigen Lebens zu trinken, Alter und Tod ein Schnippchen zu schlagen. Heute beschäftigen sich Evolutionsbiologen mit diesem Thema, zum Beispiel auch hier in Konstanz, wo ich arbeite. Wie bei der Intelligenz sind auch bei der Lebenserwartung viele Gene beteiligt. Unsere darin programmierte Lebenserwartung liegt aktuell bei höchstens etwa 120 Jahren. Es wäre denkbar, sie etwa auf 240 zu setzen.

240 Jahre? Das ist lang. Dabei kämpfen wir doch jetzt schon mit Zerfallserscheinungen, die das Alter mit sich bringt. Wie soll das erst werden, wenn wir über 200 Jahre alt werden?

Ich muss ja nicht unbedingt immer langsamer werden im Alter oder nur noch keuchend die Treppe raufkriechen. Daran lässt sich sicher etwas machen. Ich denke, dass man vor allem das reine Siechtum ganz am Ende des Lebens beseitigen kann, nicht nur, aber auch mithilfe von Technik. Die Zähne beispielsweise oder der Blinddarm – beides Fehlkonstruktionen und Relikte aus der Evolution – könnte man sicher grundlegend verbessern. Dann wäre man schon mal ein paar Problemquellen los. Wir müssen ja nicht unbedingt 500 Jahre alt werden. Aber 240 Jahre wäre durchaus möglich.

Zukunftsaussichten können auch Ängste auslösen. Nehmen wir die künstliche Intelligenz. An vielen Stellen hilft sie uns. Doch man hört auch immer wieder von Bedrohungsszenarien, zum Beispiel, dass miteinander vernetzte, denkende Computer irgendwann die Weltherrschaft übernehmen könnten. Ist da etwas dran?



Computer werden nicht die Weltherrschaft übernehmen, denn Computer sind keine Herrschaftswesen. Die sozialen Triebe, etwa der Machttrieb oder dass man Hierarchien aufbaut, sind das Produkt von jahrmillionenlangen evolutionären Entwicklungen unseres Sozialverhaltens. Das ist tief in uns Menschen verankert. Wir sind es, die Macht wollen, wir wollen herrschen über andere. Ein Computer ist aber nicht das Produkt einer solchen evolutionären Entwicklung, sondern eine Anhäufung von sehr, sehr vielen Ein-Aus-Schaltern. Der macht erst einmal genau das, was man ihm sagt. Allerdings haben viele Computer heute beeindruckende intellektuelle Fähigkeiten, sie können Gesichter und Stimmungen erkennen, Vorhersagen machen, wie sich ein Mensch unter bestimmten Bedingungen verhalten wird, und einiges mehr. Das grenzt an Intelligenz. Nun könnte also ein Mensch einem solchen Computer ein Machtstreben einprogrammieren. Das wäre dann aber Missbrauch dieser Technik. Es ist im Grunde dasselbe wie bei der Kernenergie: Wir haben auf der einen Seite die Atombombe, eine fürchterliche Waffe. Auf der anderen Seite haben wir eine Möglichkeit, eine Naturkraft zu beherrschen zu unseren Gunsten. Es ist eine menschliche Entscheidung, welchen Weg wir wählen.

Also sind nicht Computer böse, sondern Menschen?

Genau. Das Böse kommt immer vom Menschen. Computer sind Werkzeuge, nicht mehr, nicht weniger. Es kommt auf den an, der die Technik bedient.

Viele glauben, dass die Technik uns schon retten wird. Nehmen wir den Klimawandel und das Problem der Mobilität. Verkehrsplaner suchen händeringend nach Wegen, den Verkehrskollaps zu verhindern und Emissionen zu verringern. Und schon taucht das Wort Flugauto am Horizont auf. Könnten fliegende Autos die Rettung für unsere Mobilität und das Klima sein?

Sie meinen Drohnen, die auch Personen transportieren? Ich glaube nicht, dass das realistisch ist. Das würde ein Vielfaches der Energie kosten, die wir jetzt benötigen, um mit dem Auto oder mit dem Zug von A nach B zu kommen. Wir diskutieren ja jetzt schon über das Fliegen und die negativen Seiten davon. Würden wir jetzt für Millionen Menschen eigene Fluggeräte bauen, etwa kleine Hubschrauber, wäre nichts gewonnen. Technisch wäre es denkbar, aber im Moment ist es energetisch nicht sinnvoll. Wenn jeder alleine rumfliegt, ist das extrem ineffizient. Zumindest nach derzeitigem Stand.

Das heißt, in fernerer Zukunft wäre das denkbar?

Ja. Wir müssen unser Energieproblem ja irgendwie lösen, vielleicht gelingt es uns. Grundsätzlich kann ich mir schon vorstellen, das wir irgendwann viele, viele Fluggeräte haben, die uns zwischen riesigen Häuserschluchten hin- und herfliegen, wie man das aus Science-Fiction-Filmen kennt. Im Augenblick ist das nicht erreichbar. Aber was in 500 Jahren möglich ist, wissen wir heute noch nicht.

Okay, aber so viel Zeit haben wir ja vielleicht nicht. Gibt es aus Ihrer Sicht andere Alternativen, wie wir unsere Mobilität neu aufstellen können?



Wer den Verkehrskollaps beseitigen will, sollte eher an autonomes Fahren denken. Man kann Autos viel dichter packen, wenn man nicht menschliche Fahrer hat, sondern Computer, die zumindest auf der Autobahn die Fahrzeuge vollautomatisch lenken. Man kann höhere Verkehrsdichten bei höherer Geschwindigkeit realisieren und so einen größeren Strom von Autos auf einer gegebenen Straße realisieren. Das macht aus heutiger Sicht sehr viel Sinn.

Und alternative Brennstoffe? Wer den 80er-Jahre-Kino-Klassiker "Zurück in die Zukunft" gesehen hat, erinnert sich vielleicht an die Szene, wo ein Auto, ein DeLorean, der fliegen und zeitreisen kann, am Ende mit Müll aus der Mülltonne "betankt" wird. Eine tolle Idee, die einige Probleme mit einem Schlag lösen würde. Aber würde Müll als Brennstoff funktionieren?

Ja, das wäre möglich. Die Internationale Gemeinschaft baut derzeit in Cadarache in Frankreich ein Großprojekt für mehrere Milliarden Euro. Es ist ein Forschungsfusionsreaktor, und zwar ein sehr großer. So ein Reaktor funktioniert mit Kernfusion – im Gegensatz zur Kernspaltung fusionieren hier Atome. Man muss dazu leichte Atome nehmen, so wie in der Sonne. Dort fusioniert Wasserstoff zu Helium, also zum nächstschweren chemischen Element. Nähmen wir also irgendwas mit Wasserstoff, zum Beispiel eine Plastiktüte, die Kohlenwasserstoffe enthält, also Moleküle, in denen Wasserstoff eingebaut ist. Wasserstoff ist das leichteste chemische Element. Wenn man das fusioniert, also die Atomkerne in einer sehr heißen Umgebung zu Helium, also zum nächstschweren Element, fusioniert, dann bekommt man rasend viel Energie.

Super, dann nehmen wir doch einfach unseren Plastikmüll und nutzen ihn als Brennstoff. Oder gibt es einen Haken?



Wie man es nimmt. Die Umgebung muss sehr, sehr heiß sein, mehrere Millionen Grad. Dies wäre die Energiequelle der Sonne selbst, und die ist bekanntlich sehr heiß. Die Zutaten, also leichte Atomkerne, hätte unser Müll zu bieten, da ist ja jede Menge Plastik dabei. Wenn ich das in einen funktionierenden Fusionsreaktor reinschmeiße, dann läuft das. Damit könnten wir sogar zu den Sternen fliegen.

Wie das denn?

Solarenergie oder Windenergie sind dafür zu schwach, das wissen wir heute schon. Aus der Sicht des Physikers ist Kernenergie millionenmal stärker pro Kilogramm Brennmaterial als alle anderen Energien. Nur mit der Kernenergie werden wir jemals die Sterne erreichen.

Und was erwartet uns da oben?

Wir werden in absehbarer Zeit einen bewohnbaren Planten entdecken. Man hat ja jetzt gerade eine Supererde gefunden, auf der Wasserdampf nachgewiesen wurde. Allerdings 100 Lichtjahre entfernt, das ist relativ weit. Ich denke, dass wir in absehbarer Zeit einen Exoplaneten, also einen, der um eine andere Sonne kreist, finden werden, der vielleicht 15 Lichtjahre entfernt ist und der unserer Erde ähnelt. Wenn wir dann da hinfliegen wollen, geht das nicht mit unseren schwachen Energien, da brauchen wir die Kernfusion.

In der Science-Fiction-Serie Star Trek ist es der Warp-Antrieb, der die Menschen riesige Entfernungen überwinden lässt.

Reisen durchs All sind in der Physik naturgemäß ein großes Thema. Dabei spielen zum Beispiel Mikro-Schwarze-Löcher eine Rolle. Das sind sehr, sehr kleine schwarze Löcher, die aber trotzdem sehr gefährlich sind. Stephen Hawking, der berühmte Astrophysiker, hat vorhergesagt, dass es sie gibt, nur wurden sie bisher noch nicht nachgewiesen. Wenn es sie gibt und vor allem, wenn man sie kontrollieren könnte, wären es die stärksten Energiequellen, die es im Universum gibt. Sie wären noch stärker als die Kernfusion.

Und wie war das jetzt mit dem Warp-Antrieb?

Der funktioniert mithilfe der Raumkrümmung. Allerdings ist das wohl außerhalb des Machbaren, denn man braucht dazu mehr Masse, als das Universum überhaupt an Masse hat. Das wird also nichts mit dem Warp-Antrieb, sage ich jetzt mal ganz mutig voraus.

Gäbe es denn andere Antriebe, um riesige Entfernungen, etwa zwischen Planeten, zu überwinden?

Sie benötigen grundsätzlich eine Art Rückstoßantrieb. Die brauchen aber unheimlich viel Masse, wie man auch an den Raketen sieht, die wir ins All schießen und die fast nur aus Antriebsmasse bestehen. Wenn man weniger Masse hat, muss man die Ausstoßgeschwindigkeit erhöhen. Dafür brauchen Sie eine Art Photonenantrieb. Und dafür wiederum brauchen wir sehr, sehr viel Energie. Da fällt mir wieder nur die Fusion ein. Man könnte einen Ionenstrahlen-Antrieb konstruieren mit einem Fusionstriebwerk, damit könnte man auch ein relativ großes Raumschiff antreiben. Zumindest eine unbemannte Sonde wäre in der Lage, innerhalb von einigen Jahren, vielleicht in zwei Jahrzehnten, ein Nachbarsternensystem zu erreichen. Aus der Sicht der Physik geht das aber nur mit Fusion. Warp-Antriebe oder Antriebe mithilfe schwarzer Löcher sind physikalisch denkbar, das kann man alles ausrechnen. Aber bisher sind das Dimensionen außerhalb der Machbarkeit und außerhalb des Denkbaren.

Wie schade.

Ich sage ja nicht, dass es unmöglich ist. Nur bisher ist es das. Zum Trost könnte ich aber noch was zum Warp-Antrieb sagen, der mithilfe der Raumkrümmung funktioniert. Massen krümmen ja den Raum, und nichts anderes macht der Warp-Antrieb. Tatsächlich ist das aber ein wenig eleganter Antrieb, weil es eben so wahnsinnig viel Masse braucht, um den Raum auch nur ein bisschen zu krümmen. Sehr viel eleganter ist der Hyperraum-Sprung.

Hyperraum-Sprung? Das müssen Sie jetzt erklären.

Gern. Ich mache ja auch Vorlesungen zu Astrophysik. Ich denke, es ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass es höhere Raum-Zeit-Dimensionen gibt. Wir sind eingebettet in die vierdimensionale Raum-Zeit. Existieren aber höhere Raum-Zeit-Dimensionen, wäre es möglich, von einem Punkt in unserer Raum-Zeit zu einem Punkt außerhalb dieser Raum-Zeit zu springen. Das erscheint mir ein wenig plausibler als der Warp-Antrieb.

Tatsächlich?

Ja, es ist nicht so unwahrscheinlich, dass es das gibt. Nur haben wir die anderen, höheren Dimensionen noch nicht entdeckt.

Und was ist mit dem Beamen? Das wäre auf kurze Entfernungen ja sehr praktisch.

Beamen ist physikalisch im Prinzip möglich, Sie können Masse in Energie umwandeln nach der berühmten Gleichung von Albert Einstein, E=mc². Nur: Wenn Sie einen 80-Kilogramm-Menschen in Energie umwandeln, dann ist das so viel Energie, dass, sollten Sie die aus Versehen in die falsche Richtung schicken, Ihnen die Erde explodiert.

Oh, hoppla.

Ja, das wäre ungünstig. Es wäre sehr viel mehr Energie als wenn man sämtliche Wasserstoffbomben auf der Erde auf einmal zur Explosion bringen würde. Einen Menschen in einen Energiestrahl umzuwandeln, ist wirklich nicht elegant und auch nicht ratsam. Wenn man zeitlos von einem Ort zum nächsten reisen möchte, was wir im Augenblick nicht können, würde ich eher darauf setzen, dass die Reise über ein anderes Zeit-Raum-Kontinuum geht. Das ist außerhalb der Lehrbuch-Physik, das muss ich noch einmal betonen. Nicht, dass ich dafür geprügelt werde.

Es ist also eher eine Hoffnung, dass es weitere Dimensionen geben könnte?



Eine Vision. Ich denke, dass wir noch längst nicht alles entdeckt haben. Die Kosmologen machen sich Gedanken, warum unser Universum so aussieht, wie es aussieht, mit den Naturkonstanten und all dem. Man könnte sich vorstellen, dass es auch ganz anders aussieht. Man weiß auch nicht, wie es überhaupt zum Urknall gekommen ist. Was aber ziemlich klar ist: Wäre das Ganze eingebettet in ein höheres Raum-Zeit-Kontinuum, in dem es mehrere Universen gibt, dann wäre unser Universum eines, das bewohnbar ist, und viele andere wären das eben nicht. Dadurch ließe sich vieles leichter erklären. Das bedeutet aber, dass es außerhalb unserer vierdimensionalen Raum-Zeit noch viel mehr gibt.

Haben Sie persönlich eine Lieblingsvision, die Sie gern in der Realität umgesetzt sähen?



Ich träume davon, und dieser Traum hat eine gute Chance, wahr zu werden, dass wir eine zweite Erde entdecken. Die wäre zwar vorerst außer Reichweite, vielleicht fünfzehn Lichtjahre entfernt. Doch wir könnten mit dem Teleskop gucken. Und stellen Sie sich vor, diese Erde hätte Kontinente, möglicherweise auch Wasser. So unwahrscheinlich ist das nicht. Über die Spektralanalyse könnten wir auch feststellen, ob es dort Sauerstoff gibt, und falls ja, könnten wir dort vielleicht sogar leben. Und vielleicht gäbe es dort sogar schon einfaches Leben. All das ist nicht einmal besonders abwegig, und ich finde das total faszinierend.

Was würden Sie tun, wenn man so einen Planeten finden würde?

Wir wissen von vielen toten Planeten. Aber Leben, diese geniale Selbstorganisation hochkomplexer Strukturen, ist etwas ganz Besonderes. Bisher sind wir nur sicher, dass es das auf der Erde gibt. Aber wenn wir einen Planeten mit Leben entdecken würden, und dann auch noch bei einer anderen Sonne, also das wäre doch was! Ich würde da zu gern eine Sonde hinschicken. Ich bin Wissenschaftler, Entdecker, Pionier. Ich finde, wir alle brauchen Visionen, nicht nur ich. Eine solche Entdeckung würde den Menschen, die irgendwie einfach so vor sich hinleben, vielleicht etwas großartiges Neues geben. Ein anderer Planet, auf dem Leben wäre, würde hier sicher enormes Potenzial freisetzen und vielen Menschen, die so abgestumpft sind, neuen Mut und Lebenssinn geben. Das wäre wirklich meine Lieblingsvision.

Gibt es eine Entdeckung, die Sie gern rückgängig machen würden?

Natürlich die Atombombe. Aber man kann Entdeckungen nicht rückgängig machen. Und wir müssen uns auch daran gewöhnen, dass nicht immer alles zum Guten verwendet wird. Wir werden immer wieder etwas entdecken, das man missbrauchen kann.

Das Moore'sche Gesetz, nachdem sich die Kapazität von Computerchips beziehungsweise Prozessoren alle zwei Jahre verdoppelt, ist nach mehr als 50 Jahren Gültigkeit vor Kurzem für tot erklärt worden. Der Grund: Die über die Jahre immer kleineren, immer schnelleren Computerchips stoßen an physikalische Grenzen. Wenn der klassische Computer samt Prozessoren also nicht mehr schneller, kleiner oder leistungsfähiger werden kann: Wie wird die nächste Generation funktionieren?

Wir haben einen Paradigmenwechsel, das ist richtig. Wir hatten in der IT-Branche, oder besser gesagt, in der Signalverarbeitung, schon mehrere große Wechsel. Vor 100 Jahren hatten wir Relais, die fürchterlich rappelten, dann kamen Röhrenradios, dann einzelne Transistoren, dann kamen irgendwann Computer, die eins und eins tatsächlich zu zwei addierten. Und dann kamen die integrierten Schaltkreise, die immer noch Transistoren sind. Aber man kann heute Trillionen von Transistoren mit einem sehr komplizierten Schaltmuster mithilfe von einem optischen Verfahren erzeugen. Das sind diese Wafer-Stepper, mit denen die Computerchips hergestellt werden. Im Grunde wird da ein Dia auf einem Fotolack belichtet, dabei entsteht ein zweidimensionaler Schaltkreis. Nun kann man die Leiterbahnen und Verbindungen und Transistoren immer dünner machen und immer mehr auf einem Quadratzentimeter unterbringen. Aber irgendwann sind die Verbindungen so dünn, dass ich keinen Strom mehr durchbekomme. Das ist die eigentliche physikalische Grenze.

Das ist verständlich. Und dann?

Das Problem ist wirklich die Zweidimensionalität. Unser Gehirn arbeitet mit viel größeren Zellen, aber wir haben irre viele Neuronen im Kopf, eben, weil es dreidimensional ist. Wegen der Herstellungstechnik sind aber Computerchips immer zweidimensional. Wir brauchen also eine Technologie, um dreidimensionale Netzwerke zu erzeugen. Das können wir noch nicht, es gibt noch nicht einmal eine Idee, wie man das machen könnte.

Aber Sie sprechen ja schon darüber.

Von der Physik her ist es theoretisch kein Problem, ein dreidimensionales Netzwerk von Transistoren aufzubauen. Dann wäre die Rechenkapazität möglicherweise genauso groß wie die eines menschlichen Gehirns oder größer. Die wären dann intelligenter als wir.

Warum ist das in der Praxis so schwierig?

Das ist ein Technologieproblem. Auf der Nanoebene können wir Objekte einfach noch nicht richtig positionieren.

Sie sind in Konstanz, ich in Osnabrück, die Luftlinie zwischen diesen Städten ist gut 500 Kilometer lang, die Fahrstrecke beträgt etwa 670 Kilometer – zu weit für eine Stippvisite, weshalb wir dieses Interview telefonisch führen. Wenn wir uns in fünf oder zehn Jahren erneut zum Interview verabreden, wie kommunizieren wir dann?

Wir werden wohl so schnell keine Computerchips in unseren Köpfen haben, falls Sie darauf hinauswollen. Und ob man das will, muss man sich ja auch überlegen, denn die könnten schließlich auch gehackt werden. Sie persönlich könnten gehackt werden! Stellen Sie sich das mal vor. Dann könnte man Sie dazu bringen, im Supermarkt ein bestimmtes Produkt zu kaufen. Auch gewisse Chefs hätten bestimmt Interesse daran, ihre Angestellten zu beeinflussen.

Ja, auf implantierte Chips wollte ich tatsächlich hinaus. Aber ich sehe schon, es ist keine gute Idee. Aber wie kommunizieren wir in der Zukunft denn sonst?

Unsere Technik wird sich weiter verbessern. Bildtelefone zum Beispiel werden sehr viel besser sein als heute. Es geht auch alles schneller. Sie haben dann Ihr Handy und sagen, Sie wollen da und da anrufen, und wenn der Angerufene sagt, okay, dann haben Sie sofort sein Bild vor sich und können loslegen. Ohne Ruckeln und so, dass auch Details der Körpersprache übermittelt werden

Ein bekannter Werbespruch eines großen Autobauers lautet: "Nichts ist unmöglich". Würden Sie das unterschreiben?

(lacht) Nein. In unserem Universum gibt es Naturgesetze, zum Beispiel, dass die Lichtgeschwindigkeit nicht überschritten werden kann. Außerhalb des Universums schon, aber nicht innerhalb. Es ist nicht richtig, dass nichts unmöglich ist. Innerhalb des Geltungsbereichs der Naturgesetze können Sie gegen diese Gesetze nicht verstoßen. Aber: Sie können alles, was durch die Naturgesetze nicht verboten ist, realisieren. Das erleben wir die ganze Zeit.

Können Sie ein Beispiel nennen?

Ich denke, dass wir dreidimensionale Computernetzwerke mit einer Leistungsfähigkeit millionenfach über der von heute, dass wir die noch erleben werden. Von der Physik her spricht jedenfalls nichts dagegen.