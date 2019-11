Schnee auf der Nordseite der Zugspitze. Foto: Angelika Warmuth/dpa

Offenbach. Die ersten Schneeflocken erreichen tiefere Lagen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch in Offenbach berichtete, könnte die Schneefallgrenze in Deutschland in den nächsten Tagen erstmals unter 1000 Meter fallen.