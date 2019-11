Reading/Berlin. Der vergangene Monat war nach Angaben des EU-Klimawandeldienstes Copernicus der global wärmste Oktober seit Beginn der Aufzeichnungen 1981.

Weltweit lag die Durchschnittstemperatur demnach um 0,69 Grad höher als im Vergleichszeitraum 1981 bis 2010, wie Copernicus am Dienstag mitteilte. Der Oktober sei damit der fünfte Monat in Folge, der bisherige Rekordtemperaturen übertraf oder nahe an diese herankam, hieß es weiter.

Bereits im Juni und Juli hatte der Klimawandeldienst neue Rekordwerte gemessen. Der August war den Angaben zufolge der zweitheißeste seit 1981, der September zog mit dem bisherigen Rekordjahr 2016 gleich. Besonders warm war es nach Angaben von Copernicus im Oktober in großen Teilen der Arktis. Auch in Teilen Europas lagen die Temperaturen über dem Durchschnittswert von 1981 bis 2010. In den USA und in Kanada registrierten die Forscher dagegen unterdurchschnittliche Temperaturen.

Copernicus ist das Erdbeobachtungsprogramm der Europäischen Union, das sich zum Großteil auf Satellitendaten, aber auch auf Messungen von Wetterstationen, Flugzeugen und Schiffen stützt.