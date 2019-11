Lebenserwartung in Deutschland steigt weiter MEC öffnen

Seniorengymnastik: Die Lebenserwartung steigt in Deutschland weiter - wenn auch nur leicht. Foto: Andreas Arnold/dpa

Wiesbaden. Die Lebenserwartung in Deutschland ist erneut gestiegen. Neugeborene Mädchen werden demnach im Schnitt 83,3 Jahre alt, neugeborene Jungen 78,5 Jahre, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte.