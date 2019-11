Ariana Grande beim Musikfestival "Wango Tango" in Los Angeles. Foto: Chris Pizzello/Invision/AP/dpa

Berlin. In den deutschen Kinos startet „Charlie’s Angels“ am 2. Januar 2020. In der neuen Verfilmung übernehmen Kristen Stewart, Naomi Scott und die britische Newcomerin Ella Balinska die Hauptrollen.