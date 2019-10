Führendes Clan-Mitglied nach Abschiebung wieder in Bremen MEC öffnen

Prozess gegen vier Mitglieder der Rocker-Gruppe „Mongols MC“ in Bremen im August 2014. Foto: Carmen Jaspersen/Archiv/dpa

Bremen. Nach seiner Abschiebung in den Libanon ist ein führendes Mitglied des libanesischen Miri-Clans zurück in Bremen. Das bestätigte das Bremer Innenressort am Mittwoch.