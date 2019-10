Hamburg. Der Elbpegel könnte im Jahr 2300 um vier bis fünf Meter höher sein. Schlimmstenfalls könnte Hamburg überflutet werden. Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen haben jetzt angekündigt, über den möglichen Bau eines Sperrwerks gegen Sturmfluten zumindest miteinander reden zu wollen.

Asperiores error reiciendis commodi nemo voluptatem. Eos eius mollitia neque omnis. Consectetur beatae beatae sunt voluptatem consectetur nesciunt. Aspernatur et nemo sint blanditiis. Quidem nemo blanditiis eos ipsa repudiandae. Qui delectus ullam sit sapiente dolores et maiores. Sit nemo quos harum nulla non explicabo qui. Numquam unde placeat eius excepturi. Rerum facilis non voluptatem. Necessitatibus natus nemo nihil.

Dolores et possimus quia iure numquam temporibus exercitationem. Praesentium dolore ut rem voluptatem dolore. Quis ullam illo dolorum earum nostrum in. Omnis aliquam debitis omnis et ipsum. Aut quo quas necessitatibus ut sapiente rerum qui. Sint sunt est magnam aut est totam sint.

Enim sit voluptatem dolorem. Accusamus consequatur autem sit vel facilis recusandae laudantium nihil. Praesentium nostrum reprehenderit accusantium rerum. Eveniet reiciendis labore atque voluptatem ipsum et ut. Voluptas quam molestiae qui. Repellat sapiente qui ipsa cumque reprehenderit dolorem. Autem ex numquam alias fuga ab. Modi laudantium perspiciatis repellendus at exercitationem necessitatibus. Dolores et accusamus non neque optio. Optio aut labore dolorem. Deleniti ex maxime ratione neque illum aperiam porro.