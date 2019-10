Frauen protestieren in Bar gegen Harvey Weinstein MEC öffnen

Harvey Weinstein soll im Januar der Prozess gemacht werden. Foto: Steven Hirsch/POOL New York Post/AP/dpa

New York. Der Missbrauchsprozess gegen Harvey Weinstein soll im Januar 2020 beginnen. Bis dahin ist der ehemalige Filmmogul gegen eine Kaution auf freiem Fuß. In einer New Yorker Bar kam es jetzt zu einem Zwischenfall.