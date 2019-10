Jeder Elfte erlebt sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz MEC öffnen

Laut einer repräsentativen Umfrage wurden rund 13 Prozent der Frauen und 5 Prozent der Männer in den vergangen drei Jahren sexuell belästigt. Foto: Andrea Warnecke/dpa-tmn/dpa

Berlin. Rund jeder elfte Beschäftigte in Deutschland ist einer Studie zufolge in den vergangenen drei Jahren im Job sexuell belästigt worden. Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes hat in Berlin Ergebnisse einer repräsentativen Befragung vorgelegt.