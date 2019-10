Im Video: Frauen beschimpfen Harvey Weinstein in New Yorker Bar CC-Editor öffnen

Seit 2017 haben mehr als 80 Frauen Vorwürfe gegen den US-Filmproduzenten Harvey Weinstein erhoben. Der 67-Jährige beteuert seine Unschuld, ein Prozess soll im nächsten Jahr stattfinden. Foto: Steven Hirsch/POOL New York Post/AP/dpa

New York. Mehrere Frauen haben in einer New Yorker Bar gegen den wegen Vergewaltigung angeklagten Filmproduzenten Harvey Weinstein (67) protestiert.