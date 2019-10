Amtsrichter Thorsten Schleif zeigt sein Buch mit dem Titel "Urteil ungerecht". Foto: Thomas Frey/dpa

Düsseldorf. Steht die Justiz, steht der Rechtsstaat in Deutschland kurz vor dem Zusammenbruch? Fällen Richter am laufenden Band Fehlurteile? Ein Richter aus Dinslaken behauptet dies. Sein Buch sorgt derzeit nicht nur in der Justiz-Szene für Gesprächsstoff.