Bei einer Konferenz beraten Experten in Berlin über Strategien gegen kriminelle Mitglieder von arabischstämmigen Clans. Foto: Paul Zinken/dpa

Berlin. Kriminelle Clans beschränken sich bei ihren Verbrechen keineswegs auf eine Stadt oder ein Bundesland. Die Polizei will sich daher in Deutschland bei dem Thema besser vernetzen. In Berlin treffen sich Fachleute zum Austausch.