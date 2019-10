Der festgenommene 52-Jährige wird auch in Deutschland per Haftbefehl gesucht. (Symbolbild). Foto: Armin Weigel/dpa

Bangkok/Lübeck. Ein Bundesbürger wird in Thailand verhaftet, weil er den Tod einer deutschen Rentnerin verschuldet haben soll. Auch in seiner Heimat in Schleswig-Holstein wird er per Haftbefehl gesucht.