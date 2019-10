Oslo . Bei einem Vorfall in Oslo soll ein Krankenwagen gestohlen worden sein – die Polizei musste den Tatverdächtigen mit mehreren Schüssen stoppen.

In der norwegischen Hauptstadt Oslo ist es am Dienstag zu einem Zwischenfall mit einem gestohlenen Krankenwagen gekommen. Örtlichen Medien zufolge rammte ein bewaffneter Mann am Dienstag mehrere Menschen. Der Verdächtige wurde festgenommen. Sein Motiv war nach Polizeiangaben noch unklar.

"Wir haben die Kontrolle über einen Krankenwagen, der von einem bewaffneten Mann gestohlen worden war", teilte die Polizei im Kurzbotschaftendienst Twitter mit. Bei der Festnahme seien "Schüsse abgefeuert" worden, der Verdächtige sei jedoch "nicht schwer verletzt".

Die Polizei sucht aktuell nach einer weiteren verdächtigen Person. Dabei handle es sich um eine Frau, die berauscht gewirkt habe, teilte die Polizei via Twitter mit.

Frau und Kind angefahren

Dem öffentlich-rechtlichen Sender NRK zufolge verletzte der Verdächtige auf seiner mutmaßlichen Amokfahrt mehrere Menschen, darunter ein Kind in einem Kinderwagen. Laut NRK wurde es ins Krankenhaus gebracht. Auf Fernsehaufnahmen waren ein umgestoßener Kinderwagen sowie ein umgestürztes Verkehrsschild zu sehen.



Augenzeugen berichteten NRK, die Polizei habe auf die Reifen des Krankenwagens geschossen, woraufhin der Verdächtige zurückgeschossen habe.