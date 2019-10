Oslo . Bei einem Vorfall in Oslo wurde ein Krankenwagen gekapert – die Polizei musste den Tatverdächtigen mit Schüssen stoppen.

In Oslo hat am Dienstag ein bewaffneter Mann mit einem gestohlenen Krankenwagen Fußgänger angefahren, darunter ein Kleinkind. Die Polizei teilte mit, dass sie den Verdächtigen festgenommen habe. Es handelt sich nach Informationen des Fernsehsenders TV2 um einen etwa 30 Jahre alten Mann. Die Polizei nahm nach eigenen Angaben die Fahndung nach einer rund 1,65 Meter großen Frau auf, die mit dem Vorfall in Verbindung stehen soll.

Örtlichen Medien zufolge rammte der Mann mehrere Menschen. Sein Motiv war nach Polizeiangaben zunächst unklar. Nach Informationen des Senders NRK schoss die Polizei auf die Reifen des Krankenwagens. Der Verdächtige habe die Schüsse erwidert.

Polizei nimmt auch eine Frau fest

Der Krankenwagen ist zuvor an einem Unfallort gestohlen worden. Wie ein Sprecher der Osloer Polizei am Nachmittag gegenüber Medien sagte, waren die Sanitäter am Mittag zu einem Einsatz im Norden der Stadt gerufen worden. Kurz darauf sei der Krankenwagen gekapert worden.

Die Polizei geht davon aus, dass der Mann aus dem Unfallauto den Krankenwagen stahl. Auch eine Frau, nach der später gefasst wurde, sei am Unfallort gewesen.

Mehrere Personen angefahren

Ein älteres Ehepaar und eine Frau mit einem Kinderwagen mit zwei Kindern waren von dem Krankenwagen angefahren worden, als dieser von der Polizei verfolgt wurde. Keines der Opfer wurde schwer verletzt. Die Frau und die Kinder wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Es gebe derzeit keine Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund, sagte der Sprecher.