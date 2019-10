Auf Rädern und Schienen: Der 120 Jahre alte Leuchtturm Rubjerg Knude Fyr muss rund 70 Meter von der Küste weggerückt werden. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix Foto/dpa

Lønstrup. Der Umzug eines 23 Meter hohen Leuchtturms hat am Dienstag an der dänischen Westküste begonnen. Der Rubjerg Knude Fyr war 1899 bei Lønstrup in der Gemeinde Hjørring auf einer Wanderdüne errichtet worden.