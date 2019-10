Berlin. Täglich Bestellungen im dreistelligen Bereich: Die Berliner Polizei geht verstärkt gegen Dealer in sogenannten Kokain-Taxis vor.

Die Berliner Polizei hat laut eines Medienberichts zunehmend den Drogenhandel mit sogenannten Kokain-Taxis im Blick. Von Mai bis Oktober seien 35 Ermittlungsverfahren dazu aufgenommen worden, berichtete der Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) am Montag und berief sich auf Polizeiangaben. Eine Behördensprecherin konnte sich zunächst nicht zu den Zahlen äußern.

Laut RBB werden solche Fälle angesichts eines erheblichen Anstiegs seit Mai systematisch erfasst. Die Drogenlieferungen werden demnach aus Call-Centern gesteuert. An den Kunden übergeben werde der Stoff teils innerhalb von 15 bis 30 Minuten, meist im Auto.

Bestellungen im dreistelligen Bereich

Laut dem Leiter des Dezernats für Rauschgiftkriminalität beim Landeskriminalamt, Olaf Schremm, laufen bei einzelnen Telefonnummern täglich Bestellungen im dreistelligen Bereich ein. Die Ermittlungen zu "Koks-Taxis" beschäftigten derzeit ein ganzes Kommissariat. Kokain spiele seit zwei bis drei Jahren eine ganz maßgebliche Rolle in der Berliner Drogenszene, so Schremm weiter. Die Droge ist nach Heroin in Berlin die zweithäufigste Todesursache bei Konsumenten illegaler Drogen.

Im Jahr 2018 starben 35 Menschen nach dem Konsum von Kokain. Allein bis einschließlich Juli diesen Jahres kamen bereits 25 Menschen wegen der Droge ums Leben. Das geht aus Zahlen hervor, die "rbb24" exklusiv von der Berliner Polizei vorliegen.

Kokain-Taxis sind auch aus "Late Night Berlin" bekannt

Im Mai war die Festnahme zweier Männer in Berlin bekannt geworden, die ihre Kunden per Kokain-Taxi versorgt haben sollen. In einem verdächtigen Fahrzeug waren ein Kilogramm Kokain mit einem Marktpreis von etwa 40.000 Euro sowie zwei Schreckschusswaffen beschlagnahmt worden.

Im August 2018 hatte es im Zusammenhang mit Drogentaxis auch Ermittlungen gegen Mitglieder einer arabischstämmigen Großfamilie gegeben. Die Ermittlungsbehörden berichteten damals vom Fund von 2,4 Kilo Cannabis in einem Auto. Beschlagnahmt wurden demnach 200.000 Euro Bargeld sowie mehrere Autos.

Dem Fernsehzuschauer sind die Kokain-Taxis auch aus der Sendung "Late Night Berlin" mit Klaas Heufer-Umlauf bekannt. Die Tarnung der Drogenkuriere als Obstlieferanten nahm Moderator Heufer-Umlauf in der Show wörtlich und verkaufte als vermeintlicher Dealer tatsächlich Obst. Seine Kunden waren nicht gerade begeistert.