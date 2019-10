Palma de Mallorca. Auf Mallorca ist eine 38-jährige Deutsche bei einem Unfall mit einem SUV tödlich verletzt wurden. Die Fahrerin des Wagens wurde festgenommen.

Eine SUV-Horrorfahrt auf Mallorca endete für eine Urlauberin aus Deutschland tödlich. Die 38-Jährige wurde laut Medienberichten am Freitagnachmittag an der belebten Hafenpromenade Paseo Marítimo vom SUV einer Spanierin erfasst.

Offenbar hatte die mutmaßliche Unfallverursacherin die Kontrolle über ihr Auto verloren, sie soll mit dem BMW über den Gehweg gerast sein und die 38-jährige Deutsche und einen britischen Touristen (30) überfahren haben. Erst an der Hauswand eines Veranstaltungszentrums endete demnach die Horrorfahrt.

Mutmaßliche Unfallfahrerin am Steuer offenbar eingeschlafen

Die Opfer waren unter dem Fahrzeug eingeklemmt. Rettungskräfte versuchten noch, die Deutsche zu reanimieren - ohne Erfolg, sie erlag ihren schweren Verletzungen. Das zweite Opfer kam ebenfalls mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus, der Zustand des Briten wurde als kritisch eingestuft.

Auch die Spanierin im Unfallauto soll sich Verletzungen zugezogen haben. Sie wurde von der Polizei wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung vorläufig festgenommen. Sie soll bei der Polizei ausgesagt haben, dass sie müde von der Arbeit gewesen und am Steuer eingeschlafen sei. Ein Drogen- und Alkoholtest fiel negativ aus. Unter Auflagen wurde sie wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen zum Unfall-Hergang dauerten an.

Der tödliche Unfall weckte schlimme Erinnerungen auch in Deutschland. Am 6. September hatte der Fahrer eines SUVs in Berlin vier Menschen überfahren. Unter den vier Todesopfern war auch ein dreijähriger Junge.



