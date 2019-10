Wolfsburg. Einbrecher hatten einen Kellerraum in Wolfsburg aufgebrochen – offensichtlich, um ihren Heißhunger zu stillen. Andere Gegenstände vermisste der Bewohner nicht.

Einbrecher haben aus einem Keller in Wolfsburg zwei Tiefkühlpizzen gestohlen. Andere Gegenstände seien nicht entwendet worden, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Auch interessant: Dr. Oetker nimmt Schoko-Pizza aus Sortiment



Der Keller des Mehrfamilienhauses war demnach in der Nacht zum Samstag aufgebrochen worden. Der Besitzer rief die Beamten, nachdem er den ursprünglich verschlossenen Keller am Morgen offen vorgefunden hatte.

136 Kilogramm schwere Beute

Eine größere Beute hatte eine Einbrecherin aus den USA vor Kurzem in Sinn. Sie stahl 6000 US-Dollar in Vierteldollar-Münzen. Ihre Beute, die stolze 136 Kilogramm wog, schob sie seelenruhig in einem Kinderwagen durch San Francisco – bis die Polizei auf sie aufmerksam wurde.