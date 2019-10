Der für Berlin ausgehandelte Mietendeckel erntet viel Kritik. Foto: imago images/fossiphoto

Berlin. Über Stunden zogen sich die Gespräche am Freitag hin, am Ende stand ein Kompromiss für einen Mietendeckel in der Hauptstadt. Der Mieterverein ist aktuell die einzige Seite, die sich über dieses Ergebnis freut.