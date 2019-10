Hillary Clinton und Ehemann Bill Clinton 2016 in Philadelphia. Foto: Shawn Thew/epa/dpa

New York. Bill Clinton hat viele gute Ratschläge von seiner Frau Hillary bekommen, wie er jetzt in einem „Time“-Interview sagte. Einer davon sei gewesen, mit dem Laufsport anzufangen - was ihn zum „passionierten Läufer“ gemacht habe.