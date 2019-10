Berlin. Bereits 2016 hat ein Lottopieler 100.000 Euro gewonnen – sie jedoch nie abgeholt. Nun wird die Zeit knapp.

Was würden Sie mit einem Lottogewinn über 100.000 Euro anstellen? Eine längere Auszeit vom Job, sich den Traum vom Rennpferd oder der Luxusjacht erfüllen? Oder doch lieber Schulden tilgen und für später sparen? So ein Lottogewinn eröffnet viele Möglichkeiten – jedoch auch die selten bedachte, den Gewinn gar nicht erst abzuholen.

Die Zeit für den Gewinner wird knapp

In Berlin ist ein Gewinn in Höhe von 100.082 Euro seit mehr als drei Jahren noch nicht abgeholt worden. Das teilte Lotto Berlin mit. Bereits seit der Ziehung am 7. Mai 2016 steht dem Spieler die Summe zu – er müsste sich nur melden und die gültige Spielquittung vorlegen. Dass Gewinne in dieser Höhe nicht abgeholt werden, kommt laut Lotto Berlin so gut wie nie vor.

Viel Zeit hat der unbekannte Glückspilz allerdings nicht mehr: Noch bis zum 31. Dezember diesen Jahres kann er seinen Gewinn einfordern. Meldet er sich bis dahin nicht, fließt der Betrag in den Fonds für Sonderauslosungen – und erhöht so zum Beispiel die möglichen Gewinne bei der Glücksspirale.