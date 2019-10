Hamburg. Entspannt und gut gelaunt wirkt Mick Hucknall, Mastermind und Sänger von Simply Red, beim Interview mit unserer Redaktion im Hamburger Hotel am Dammtor.Im Gespräch geht er hart ins Gericht mit den Torys in London. Und offenbart, dass seine Tochter großer Greta-Fan ist.

Der 59-jährige Brite hat zwar nicht mehr so leuchtend rote Haare wie früher, dafür aber seine Stimme im Laufe der Zeit keinesfalls eingebüßt. Im Gegenteil: Auf seinem neuen Album „Blue Eyed Soul“, das am 8. November erscheint, besticht Hucknall wie gewohnt mit groovigem Soul in der Kehle. Auch privat scheint bei ihm alles im Lot zu sein.

Mick, das letzte Mal haben wir uns vor zehn Jahren getroffen. Was hat sich in dieser Dekade am meisten für Sie verändert? Ich verbringe eindeutig mehr Zeit zu Hause. Ich habe ein sehr glückliches Privatleben mit meiner zwölfjährigen Tochter, meiner Frau und meinem Hund. Ich konzentriere mich mehr auf die Belange meiner Familie als auf meine Karriere. Aber sobald ich anfange, neue Songs zu schreiben, beginnt der Stress von Neuem. Die Songs werden geschliffen und irgendwann für ein neues Album aufgenommen. Und sobald das erscheint, finde ich mich in Interviews wie diesem wieder (lacht).

Haben Sie neue Talente und Fähigkeiten als Vater entdeckt? Eine gute Frage, weil es tatsächlich zutrifft. Ich selbst bin ja nicht in normalen Verhältnissen aufgewachsen, mein Vater war alleinerziehend. Ich hatte nie eine Mutter um mich herum und auch keine Schwestern. Eine befreundete Familie meines Vaters hat zwar oft auf mich aufgepasst, aber es gab für mich als Kind keine weiblichen Bezugspersonen. Jetzt habe ich zu Hause zwei Frauen, und sogar der Hund ist eine Sie. Das allein müsste mich schon verändert haben, auch wenn ich nicht genau beschreiben kann, in welcher Form.

Ihre Tochter ist mitten in der Pubertät. Ist sie auch schon ein Fan von Greta Thunberg? Ja, das ist sie. Romy ist ohnehin ein sehr an Politik und Umwelt interessiertes Mädchen. Sie hatte eine wunderbare Erfahrung mit der Primatenforscherin Lady Jane Goodall. In der Schule hatte sie gerade ein sehr schönes Projekt über Jaguare gemacht, als Goodall die Schule besuchte. Die Schulleitung hatte unter tausend Kindern unsere Tochter auserkoren, ihr Projekt zu präsentieren. Das war natürlich ein großes Erlebnis für sie. Sie hatte auch ein Bild für Jane Goodall gemalt, das ihr übergeben wurde, woraufhin die Forscherin Romy kennenlernen wollte. Das Treffen dauerte eine halbe Stunde. Das hat mich ungeheuer stolz gemacht.

Ist Ihre Tochter musikalisch? Sie singt gern. Aber ich denke, ihre Stärke ist das Optische. Sie malt und zeichnet sehr gut. Vielleicht wird sie später eine Illustratorin oder Kunstmalerin. Auf jeden Fall wird sie einen künstlerischen Beruf ergreifen.

Was denken Sie eigentlich über diese junge Generation von Klimaaktivisten? Sie lassen uns Erwachsene im Moment ziemlich dumm und lächerlich aussehen. Ich wünsche ihnen viel Glück. Wir sind in einer beschissenen Lage. Ich bin britisch, aber nicht englisch, denn ich habe irische und schottische Großeltern. Ich wuchs im Nordwesten auf, meine Familie stammt von Cumbria. Wir sind Kelten und keine Anglosachsen. Dieser Brexit ist aber eine typisch englische Angelegenheit. Die Schotten und Iren lehnen ihn ab. Das macht mich sehr betroffen, und ich schäme mich dafür. Und dann ist da auch noch Donald Trump, der einen jeden Tag zur Weißglut treibt.

Anzeige Anzeige

Blockiert das alles Ihre Kreativität? Sehen Sie, ich war immer sehr interessiert an politischen und gesellschaftlichen Fragestellungen. Seltsamerweise ist das neue Album nicht ansatzweise politisch. Ich betrachte es heute als eine Flucht. Als ich die Songs geschrieben habe, habe ich darüber nicht nachgedacht. Wenn ich jetzt zurückblicke, ist mir klar, dass es eine Art Trotzreaktion war nach dem Motto: Lasst mich einfach das machen, was ich will. Das Album ist ein Entkommen von diesen täglichen Ärgernissen mit der Botschaft, einfach eine gute Zeit zu haben, zu tanzen und die Musik zu genießen.

Das Album heißt „Blue Eyed Soul“. Wollen Sie augenzwinkernd unterstreichen, dass Sie ein weißer Soulsänger sind? Ja, das trifft es ganz gut. Ich fühle mich als Teil einer langen Musiktradition, die manchmal übersehen wird. Man kann bis zu den späten 1920er-Jahren zurückgehen und an die Zusammenarbeit von Bing Crosby oder Duke Ellington oder später von Frank Sinatra und Count Basie denken. Man denke auch an Elvis Presley, Mick Jagger und Robert Plant. Sie alle waren von afroamerikanischer Musik beeinflusst. Ich fühle, dass ich keine Ausnahme bin. Auf meine eigene Weise folge ich dieser Tradition. Britische Musiker, die von afroamerikanischer Musik beeinflusst sind, neigen dazu, etwas Neues daraus zu entwickeln. Das ist das, was ich versuche. Ich will keine Kopie, sondern etwas Originelles abliefern.

Nun ist ja Soulmusik derzeit nicht so en vogue wie in den 60er- und 70er-Jahren. Ist das Album auch ein Versuch, das Gefühl zurückzubringen? Nein, ich habe einfach das gemacht, wozu ich Lust hatte. Ich will nicht etwas verändern. Die Songs sind zwar alle von Soul und Funk stark beeinflusst, aber ich wollte daraus mein Ding machen.

Wenn man heutzutage Radio hört, scheinen sich die meisten Songs schablonenhaft zu ähneln. Ärgert Sie das?Ich höre tatsächlich kaum Radio, sondern eher von mir selbst zusammengestellte Listen. Sehen Sie, ich bin 59. Da habe ich nicht so viel Interesse an aktueller Musik. Ich will auch nicht der traurige alte Kauz sein, der gern mit dem Nachwuchs um die Ecke zieht. Ich wünsche denen viel Glück, aber ich bin in meiner eigenen musikalischen Welt zu Hause.

30 Jahre lang waren Sie der Musiker mit den roten Haaren. Bis Ed Sheeran auftauchte. Macht Sie das traurig oder glücklich? (Lacht.) Weder noch. Ich traf Ed Sheeran schon vor einigen Jahren. Es war sehr lustig, denn er nannte mich spontan „Dad“. Das hat mir irgendwie imponiert. Ed hat viel Humor. Aber seine Musik unterscheidet sich sehr von meiner. Das ist vielleicht auch gut so. Ich wünsche ihm alles Gute für seine Karriere.

Wie und wo komponieren Sie Songs, brauchen Sie dafür eine bestimmte Stimmung? Ich habe ein sehr gemütliches Leben zu Hause. Ein normaler Tag läuft so ab, dass ich morgens von meiner Tochter mit einem Kuss geweckt werde. Ich stehe auf und gehe kurz mit dem Hund raus, mache Frühstück und schaue nebenbei die Nachrichten im Fernsehen. Und manchmal passiert es, dass mir zur selben Zeit eine Melodie durch den Kopf geht. Und im Idealfall auch gleich einige Textzeilen, wie etwa für den Song „Thinking of You“. Häufig entstehen Musik und Lyrics aber separat voneinander. Die Sätze schreibe ich sofort ins Tablet, und die gesungene Melodie nehme ich mit dem Smartphone auf. Auf diese Weise entstanden für das neue Album zehn Songs in zwei Monaten. Sobald ich die Strukturen fix hatte, rief ich meinen Produzenten an. Er hörte sich das an und arbeitete wie immer seine Ideen dazu aus.

Behalten Sie dabei die Kontrolle?Auf jeden Fall. Gerade beim neuen Album war es so, dass ich mich stärker als sonst gegen meinen Produzenten durchgesetzt habe, weil ich eine ganz genaue Vorstellung davon hatte, wie es klingen sollte, und nicht unbedingt auf Mainstream setzen wollte, sondern es sollte mehr nach den alten Soulplatten aus der Motown-Zeit klingen. Ich hatte sogar die Basslinien, Rhythmen, Gitarren- und Brass-Einsätze a cappella auf meinem Handy aufgenommen und spielte es meiner Band im Studio vor. Bis auf zwei Nummern sind alle Songs meine Arrangements.

Haben Sie eigentlich noch Ihr Weingut in Sizilien?Nein. Ich habe mein Weingut „Il Cantante“ am Ätna verkauft, nachdem unsere Tochter geboren wurde. Nach drei Jahren merkte ich, dass ich einfach zu wenig Zeit hatte, um mich darum zu kümmern. Man kann kein Business erfolgreich führen, wenn man mehr als 2000 Kilometer entfernt ist. Denn wir wollten, dass unsere Tochter in London in den Kindergarten und zur Schule gehen sollte.

War der Verkauf nicht eine harte Entscheidung? Nein, nicht wirklich. Wir haben es für einen guten Preis verkaufen können.

Haben Sie noch Flaschen von Ihrem Weingut im Keller liegen? (Lacht.) Oh ja, und die Rotweine werden mit der Zeit immer besser. Einer der Gründe, warum ich mich überhaupt für die Region entschieden hatte, war der vulkanische Boden am Ätna. Der ist sehr widerstandsfähig, und die Weinreben, die dort wachsen, eignen sich für lange Lagerung. Nicht der Weißwein, den sollte man frisch trinken. Aber Nero d’Avola und Nerello kann man auch nach 20 Jahren Lagerung noch gut trinken.

Ihr Nero d’Avola wird von meiner Wein-App als sehr hochwertig eingestuft. Die Flasche kostet so um die 50 Euro im Online-Handel. Wirklich (lacht)? Zum Glück habe ich noch einige Dutzend in meinem Keller. Aber auch viele andere Weine. Das ist ja ein Hobby von mir. So wie Rod Stewart von Modelleisenbahnen fasziniert ist, bin ich ein leidenschaftlicher Weinsammler. Ich bin zwar kein großer Trinker, aber ich liebe Wein. Unter den Weißweinen schätze ich übrigens sehr die aus Deutschland und Österreich.

Nächstes Jahr werden Sie 60…(Lacht.) Danke, dass Sie mich daran erinnern.

Zur Person Mick Hucknall wird am 8. Juni 1960 als Einzelkind in Manchester geboren. Im Alter von drei Jahren wird er von der Mutter verlassen – der Vater, von Beruf Friseur, zieht ihn allein groß. Mick studiert nach der Schule Kunstgeschichte in Manchester und arbeitet nebenbei als DJ. 1984 gründet Hucknall die Band Simply Red, deren erste Single „Holding Back the Years“ 1985 gleich ein Nummer-eins-Hit wird. Es folgen zahlreiche weitere Hits, mehrere Alben, Auszeichnungen und Welttourneen. Als großer Fan des Fußballclubs Manchester United versucht Hucknall in den 90er-Jahren, den Verein zu kaufen. 1996 steht er bei der Eröffnungsfeier der Fußball-EM im Londoner Wembley-Stadion auf der Bühne. Im Laufe der Jahre ist Mick mit Catherine Zeta-Jones und Helena Christensen liiert, heiratet 2010 aber Gabriella Wesberry (Foto), mit der er seit 2007 die gemeinsame Tochter Romy hat. Die Familie wohnt in London. 2010 und 2011 tritt Hucknall auf einigen Festivals als Sänger der wiedergegründeten Faces zusammen mit Rod Stewart und Ron Wood auf. tac

Sorry. Ist die kommende Welttour 2020 das beste Geschenk, das Sie sich machen können? Es wird keine Welt-, sondern eine Europatour. Eine Welttour würde mich zu weit von meiner Familie entfernen. Das war auch der Grund, warum ich vor mehr als zehn Jahren angekündigt hatte, dass ich eine Pause brauche. Aber daraus entstand leider das immer wieder selbst von seriösen Medien kolportierte Gerücht, Simply Red würde sich auflösen. Das haben wir nie behauptet. Ich wollte damals nur einen kleinen Stopp einlegen, um meine Tochter aufwachsen zu sehen. Also jetzt werden wir in Europa touren und nie mehr als zweieinhalb Stunden von zu Hause entfernt sein.

Haben Sie mehrere Residenzen, zwischen denen Sie pendeln? Heute nicht mehr, aber das war tatsächlich eine Zeit lang so. Ich hatte drei Wohnorte, unter anderem in Paris und Mailand. Heute besitze ich ein Haus im Südwesten Londons. Es war am Ende eine Geldverschwendung, so viel Eigentum zu haben.

Werden Sie in London bleiben, wenn der Brexit kommt? Ich glaube nicht, dass es zum Brexit kommt. Denn es gibt ein fundamentales Problem – und das heißt Grenze. Die Politiker haben die Grenze in Irland zu keiner Zeit richtig betrachtet. Wenn man dort erneut einen Grenzzaun zwischen Irland und Nordirland zieht, beginnen die Probleme von Neuem. Es war die Europäische Union, die uns zu einer vernünftigen Lösung verholfen hat. Da sitzen wir nun mit diesen Idioten von Konservativen, die uns in diese miese Lage gebracht haben. Das Ganze geht mir total auf die Nerven.

Letzte Frage: Was ist mit Manchester United los – nur Platz zwölf in der Premier League? (Lacht.) Wir sind nicht so gut wie gewohnt. Aber ich stehe zu meinem Club. Es geht nicht immer nur ums Gewinnen. Ich bin ein leidenschaftlicher Fan geworden, als der Club in die Zweite Liga abstieg, und ich dachte, mein Verein braucht mich. Ich war 15 Jahre alt. Man muss als Fan einen Club nicht nur in guten Zeiten unterstützen, sondern erst recht, wenn es nicht so gut läuft. Ich habe Vertrauen in den Trainer, die Spieler mögen ihn. Man muss Ole Gunnar Solskjaer ein wenig Zeit geben.