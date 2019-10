Ein plastischer Chirurg führt eine Lidstraffung durch. Foto: Uwe Anspach/dpa

Berlin. Korrekturen an der Nase oder den Lippen? Auch viele jüngere Leute spielen mit Gedanken an eine Schönheits-OP, was aber nicht ohne Risiken ist. Die Koalition will etwas gegen Verlockungen dazu tun.