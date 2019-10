Hamburg. Normalerweise landen Spam-Mails ungeöffnet im virtuellen Papierkorb – der Comedian James Veitch aber hat sich die Mühe gemacht, sie zu beantworten.

Eigentlich landen Spam-Mails im E-Mail-Postfach direkt in einem gesonderten Ordner. Wohl die Mehrheit schenkt Nachrichten mit dem Betreff "Kredit ohne Schufa" oder "Ihre Anfrage" keine Beachtung und löscht sie sofort.

Der Brite James Veitch jedoch hat genau das zwei Jahre lang nicht getan. Denn: Er wollte wissen, wer hinter den dubiosen Mails steckt. Herausgekommen ist dabei ein unterhaltsames Buch mit dem Titel "Lassen Sie uns kennenlernen".

Nicht immer stecken Bots dahinter

Anstatt also die Mails zu ignorieren, hat der Comedian Antworten verfasst. Dabei fand er heraus, dass hinter den betrügerischen Nachrichten nicht immer Bots zu stecken scheinen. Veitch gelang es tatsächlich, die Absender in Gespräche zu verwickeln und sie mit vorgetäuschtem Interesse zur Weißglut zu treiben. Die entstandenen Geschichten hat der Autor in Kategorien wie "Behörden", "Very Important People" oder "Myteriöses" aufgeteilt.

Dubioses Gold-Geschäft

"Ich hatte solchen Spaß, ich musste weitermachen", schreibt James Veitch im Vorwort seines neuen Buches. Ein Erlebnis handelt beispielsweise von einem dubiosen Gold-Geschäft, das ihm angeboten wird: "Wir werden Ihnen Gold und Rohdiamanten senden zur Weiterleitung an unsere Käufer, und Sie werden 10 Prozent Wert sämtlicher Waren, die Sie umschlagen, in bar verdienen", heißt es.

Veitch geht voll auf das Angebot ein, fordert drei Tonnen Gold und schreibt dem dubiosen Anbieter immer wieder ironische Mails und stellt Fragen: "Wie viel Platz, glaubst du, braucht das Gold? Ich habe nicht so viel Platz in meiner Wohnung. Ich kann natürlich meine Mikrowelle wegschmeißen, aber das schafft nur knapp einen halben Quadratmeter Platz."

Mit seinen kreativen und detaillierten Antworten schafft es der Komiker tatsächlich, die Absender zum Schweigen zu bringen. Einen Vorgeschmack auf die lustigen E-Mail-Verläufe gibt es auch hier: