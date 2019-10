Zahl der Toten in Japan steigt nach Taifun auf über 50 MEC öffnen

Überschwemmtes Gebiet in Nagano: Taifun „Hagibis“ ist mit rekordstarken Regenfällen und Sturmböen über Teile Japans gezogen. Foto: -/kyodo/dpa

Tokio. Nach dem Abzug des Extrem-Taifuns in Japan werden in den Überschwemmungsgebieten noch immer Menschen vermisst. Tausende müssen derweil weiter in Evakuierungslagern ausharren.