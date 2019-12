Hamburg.. Kreuzfahrten zu den entlegensten Zielen der Erde mit luxuriösen 5-Sterne-Kreuzfahrtschiffen: Das bekommen Gäste der Hamburger Reederei Hapag-Lloyd Cruises. Violetta Ackermann ist Kapitänin - aber an Land. Sie plant die Routen der Expeditionskreuzfahrten und beschreibt im Interview mit unserer Redaktion ihren Arbeitsalltag, Unterschiede zwischen Männern und Frauen und volle Häfen angesichts des wachsenden Kreuzfahrtmarktes.

Die Reederei Hapag-Lloyd Cruises ist eine hundertprozentige Tochter des TUI-Konzerns und betreibt aktuell vier Schiffe für Luxus- und Expeditionskreuzfahrten für den deutschsprachigen Markt. Erst am 11. Oktober wurde in Hamburg das neueste Schiff der Flotte, die "Hanseatic inspiration" von Weltumseglerin Laura Dekker getauft.

Kapitänin Violetta Ackermann hat das Event vom Zürichsee aus verfolgt, wo die 39-Jährige lebt. Sie ist seit 13 Jahren für den Kreuzfahrtanbieter tätig und plant vom Schreibtisch in der Schweiz die Routen für spektakuläre Kreuzfahrten. Zuvor fuhr die Kapitänstochter aus Köln auf verschiedenen Containerschiffen und arbeitete auf dem früheren ZDF-Traumschiff MS "Deutschland" das erste Mal als Offizierin auf der Brücke eines Kreuzfahrtschiffes.

Eine ausgebildete Kapitänin an Land. Sind Sie nicht permanent durch Ihre Arbeit vom Fernweh geplagt?

Violetta Ackermann: Irgendwann ist man an dem Punkt angelangt, wo man sich entscheiden muss zwischen Familie und Beruf. So war es auch bei mir und so habe ich eigentlich gar kein Fernweh. Anfangs war es natürlich nicht so einfach, von der Seefahrt loszukommen, aber man muss irgendwann die Reißleine ziehen und schauen, dass man Familie und Beruf unter einen Hut bekommt.

Wie sieht ihr Arbeitsalltag als Routenplanerin für Hapag-Lloyd Cruises aus?

Die Tage sind nicht immer gleich. Die Schiffe sind weltweit unterwegs und es passiert immer irgendwo irgendwas, was bearbeitet werden muss. Grundsätzlich ist mein Arbeitsjahr eingeteilt in die Phasen, wo wir neue touristische Fahrpläne mit den Routen schreiben und die Phase, in der wir die technischen Fahrpläne bearbeiten. Dabei steht die technische Machbarkeit der Routen im Vordergrund. Das ist eine Teamarbeit zwischen mir, der Touristik und dem Produkt-Manager für das jeweilige Schiff, der die Jahresplanung für die Ein- und Ausschiffungshäfen macht. Die Touristikkollegen und wir von der Nautik füllen dann die Fahrpläne. Ich kümmere mich dabei um die technische Machbarkeit. Dabei geht es unter anderem um die Länge der Liegezeiten.

Was steht zuerst auf Ihrer To-Do-Liste? Ein bestimmter Hafen, der angefahren werden soll oder ganz allgemein das Fahrtgebiet? Wie kreativ können Sie selbst mit Ihren Erfahrungen bei der Routengestaltung sein?

Der Produktmanager überlegt sich mit seinem Team die Jahresplanung, den sogenannten Block-out. Da steht im Vordergrund, wo die Austauschhäfen sein werden, also wo die Passagiere vor und nach einer Reise an Bord beziehungsweise von Bord gehen. Dabei geht es um eine gute Erreichbarkeit für die Gäste mit dem Flugzeug. Daraus entstehen dann die Fahrpläne, die ich gemeinsam mit den Touristikern fülle. Dabei unterscheiden wir zwischen unseren Luxusschiffen, der "Europa" und der "Europa 2", die vor allem viele kleine Häfen und Destinationen anfahren und sich im Jahr im Prinzip einmal um die Welt bewegen, und unseren Expeditionsschiffen, die in deutlich extremere Expeditionsgebiete fahren und Großteils keine klassischen Landausflüge anbieten sondern z.B. Exkursionen mit den Zodiacs. Da steht die Touristik auch etwas weniger im Vordergrund, da muss ich mich mit den Expeditionsleitern vernetzen, damit sie mir In-put geben, was vor Ort sehenswert ist und was wir dort machen können. Ich schaue mir das dann auf unseren Seekarten an, was wir technisch dann auch anlaufen können.

Wie weit im Voraus müssen die Häfen geblockt sein? Sie fahren ja nicht auf den „Highways“ der großen Kreuzfahrtschiffe des Massenmarktes.

Wir haben jetzt gerade die Arbeit für unseren neuen Katalog abgeschlossen und jetzt die Häfen für unsere Schiffe bis Oktober 2022 reserviert. Bis dahin stehen alle Routen fest.

Die Reservierung so weit im Voraus ist also die Regel?

Ja. Ich mache den Job seit 13 Jahren und unsere Planung findet inzwischen früher statt, um unsere Anläufe so realisieren zu können, wie wir es uns wünschen. Es hat sich in den letzten Jahren gezeigt, dass bei stark frequentierten Häfen nicht immer der Wunschtermin verfügbar ist und wir daher Anpassungen im Fahrplan vornehmen müssen. Auf der anderen Seite haben wir mit unseren kleinen Schiffen aber auch den Vorteil, dass wir Häfen in unser Routing einplanen können, die von den großen Schiffen nicht angelaufen werden können.

Also ist das Wachstum der Kreuzfahrt nicht immer so rosig?

Man muss bedenken, dass die Anzahl an Personen auf unseren Schiffen wesentlich geringer ist, als auf großen Schiffen. Wenn in einem Hafen wie Santorin schon größere liegen, dann macht es einfach keinen Sinn, dass wir auch noch dazustoßen. Dann plane ich die Route um, denn man kann ja so weit im Voraus problemlos ausweichen.

Kapitäninnen sind in der Kreuzfahrt noch immer sehr selten. Ist für Sie ein Comeback auf der Brücke ausgeschlossen? Die Flotte von Hapag Lloyd Cruises wächst ja schließlich.



Also im Moment auf jeden Fall, weil mir privat sehr wichtig ist, dass ich meine Tochter aufwachsen sehe. Das ist ja etwas, was jeder für sich selbst entscheiden muss, aber ich glaube das ist nicht geschlechtsspezifisch. Es gibt auch Männer, die mit der Seefahrt aufhören und Pause machen. Was in zehn oder 20 Jahren ist, weiß ich nicht. Vielleicht gehe ich dann doch wieder auf die Brücke, aber momentan ist das so für mich in Ordnung.

Als Routenplanerin sind Sie ja quasi vom Schreibtisch aus auf Seefahrt. Ein Traumberuf?



Ja, absolut. Ich mache eigentlich das, was der Navigationsoffizier auf der Brücke machen muss.

Glauben Sie zwischen Männern und Frauen in Ihrem Beruf gibt es Unterschiede, wie an bestimmte Dinge herangegangen wird?

Nein, das glaube ich nicht. Ich bemerke da keine Unterschiede.

Egalisiert sich dann schon die Frage, ob Sie sich im Arbeitsalltag öfter gegen die männlichen Kollegen behaupten müssen?

Da muss ich "jein" sagen und ein bisschen differenzieren zwischen der Zeit, wie es am Anfang meiner Karriere gewesen ist, als ich noch sehr jung war und es noch nicht so viele Frauen auf der Brücke gab. Ich war meistens die Einzige und dann gab es schon so Situationen, wo skeptisch gefragt wurde. Man musste sich da schon erstmal etablieren. Ich hatte damit aber kein Problem. Ich kann nicht ganz nachvollziehen, ob es am Geschlecht gelegen hat oder daran, dass ich damals noch sehr jung war. Mittlerweile habe ich natürlich sehr viel Erfahrung und habe überhaupt keine Probleme - zumindest nicht mit unseren Kapitänen und den Leuten, die bei uns arbeiten.

Dann hängt das sicherlich auch mit der Entwicklung in den letzten Jahren zusammen.



Ja, sicher. Wir haben mittlerweile immer mehr weibliche Offiziere und weibliche Kapitäne und da hat sich viel geändert. Als ich angefangen habe, war das Ganze gerade im Umbruch. Vor 40 Jahren war die Situation sicher noch einmal komplett anders. Ich glaube, dass es bei der Generation, die jetzt kommt, gar keine Unterschiede mehr zwischen Männern und Frauen in den Berufen gibt.

Im Rahmen der Expeditionskreuzfahrten dringen Sie in entlegenste Gegenden mit besonderer Natur vor. Sind Expeditionskreuzfahrten angesichts von öffentlichen Diskussionen über den Klimawandel nicht verwerflich?

Ich kann darauf gar nicht kurz und knapp antworten, weil ich finde, dass das ein sehr komplexes Thema ist. Hapag-Lloyd Cruises ist sich als Unternehmen der Verantwortung für die Natur und Tierwelt total bewusst. Es ist aber durchaus so, dass unsere Gäste auf Expeditionskreuzfahrten ihre Wahrnehmung für die Natur und die Umwelt ändern. Viele merken dann, wie schützenswert Natur und Umwelt doch sind. Das ist auch ein bisschen unser Anliegen, dass das vermittelt wird. Zusätzlich ist es so, dass wir von Hapag-Lloyd Cruises ein Vorreiter sind und ab 2020 auf allen Schiffen ohne Schweröl, sondern mit schadstoffarmen Marine Gasöl fahren werden.

Sie planen außergewöhnliche Kreuzfahrten mit besonderen Routenverläufen. Was ist Ihr persönliches Traumziel und warum?



Das ist für mich als Nautiker ganz schwer zu beantworten, weil ich schon sehr viel habe sehen dürfen und so ein richtiges Traumziel gibt es für mich eigentlich nicht. Jedes Fahrtgebiet hat seinen eigenen Reiz. Ein Highlight für mich ist, dass ich demnächst in die Antarktis fahren darf.