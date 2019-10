Prag. Viele Fans sind erschüttert über den Tod des Schlagerstars Karel Gott. In Prag konnten sie ihm nun die letzte Ehre erweisen. Für die Behörden waren die Menschenmassen eine besondere Herausforderung.

Mit der Aufbahrung des Sarges haben in Prag die zweitägigen Trauerfeierlichkeiten für Karel Gott begonnnen. Der Sänger von Hits wie „Fang das Licht“ und „Biene Maja“ war am 1. Oktober im Alter von 80 Jahren nach langer Krankheit gestorben.

Im großen Saal des Sophienpalais auf einer Moldauinsel hielten Soldaten am Freitag Ehrenwache neben dem geschlossenen Sarg. Bis zum Nachmittag defilierten mehr als 23.000 Menschen vorbei, um ihrem Idol die letzte Ehre zu erweisen. Die Veranstalter rechneten damit, dass die Zahl bis zum späten Abend noch auf rund 50.000 steigen dürfte.

Vor dem Palais bildeten sich kilometerlange Schlangen, die bis ans gegenüberliegende Moldauufer reichten. Hunderte Fans waren bereits in der Nacht oder am frühen Morgen eingetroffen - aus Angst, nicht zum Zuge zu kommen. Für Empörung sorgte daher der tschechische Verkehrsminister Vladimir Kremlik, der mit dem Dienstwagen vorfuhr statt in der Schlange zu warten. Regierungschef Andrej Babis nannte dessen Verhalten „inakzeptabel“.

Auch Besucher aus Deutschland zeigten Anteilnahme. Viktoria und Lorena, zwei Urlauberinnen aus Hessen, waren am Morgen bereits an der Villa Karel Gotts im Prager Stadtteil Smichov gewesen. „Die ganze Straße ist voll Kerzen und Blumen“, berichteten sie. Mit Abstand ihr Lieblingslied des Sängers: „Die "Biene Maja", weil wir damit aufgewachsen sind.“

„Wir haben das ganze Leben mit ihm verbracht“, sagte ein älterer Mann aus dem böhmischen Pribram über Karel Gott beim Verlassen des Saales. Dort erinnerte ein großes Porträt in Schwarz-Weiß an den 1939 in Pilsen (Plzen) geborenen Sänger. Vereinzelt mussten Ordner Fans ermahnen, keine Selfies zu machen.

Polizei und Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. Helfer des Roten Kreuzes teilten Kaffee an die Wartenden aus. Größere Zwischenfälle blieben aus. Die Stadt stand vor einer mehrfachen Herausforderung, denn am Abend sollte in der Innenstadt das Lichtfestival „Signal“ starten. Zudem wurden viele Fußballfans zum EM-Qualifikationsspiel der tschechischen Nationalmannschaft gegen England erwartet.

Am Samstag wird es einen nationalen Staatstrauertag für Karel Gott und einen Gottesdienst im Veitsdom geben. Dazu werden geladene Gäste aus Familie und engstem Freundeskreis sowie Spitzenvertreter aus Politik und Gesellschaft erwartet.