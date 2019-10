Berlin. Der 16. Oktober ist der 289. Tag des Jahres. Es sind noch 76 Tage bis zum Jahresende. Aktuelles Sternzeichen: Waage. Namenstag haben Gallus, Gerhard, Hedwig und Herburg. An einem 16. Oktober gab es folgende historische Ereignisse:

HISTORISCHE DATEN

2018 - Für ihren Roman „Milkman" erhält die nordirische Autorin Anna Burns in London den Man-Booker-Literaturpreis, die wichtigste britische literarische Auszeichnung. In dem Buch geht es um eine 18-Jährige im Bürgerkrieg in Nordirland.

2002 - Der ägyptische Präsident Husni Mubarak eröffnet in der Hafenstadt Alexandria die neue Bibliotheca Alexandrina.

1994 - In einer Volksabstimmung sprechen sich 57 Prozent der finnischen Bevölkerung für einen Beitritt zur Europäischen Union aus.

1986 - Der Südtiroler Reinhold Messner erreicht den Gipfel des 8516 Meter hohen Lhotse in Nepal. Damit hat er als erster Bergsteiger alle 14 Achttausender der Erde bezwungen.

1964 - Die Volksrepublik China zündet ihre erste Atombombe.

1944 - Im Zweiten Weltkrieg dringen sowjetische Truppen bei Goldap auf ostpreußisches Gebiet vor.

1919 - In Hannover bildet sich der Reichsverband des Deutschen Handwerks.

1919 - Die Basilika Sacré-Coeur auf dem Montmartre in Paris wird nach dem Ende des Ersten Weltkrieges (und dem Friedensvertrag von Versailles) eingeweiht. Sie wurde von 1875-1914 erbaut.

1846 - In Boston (Massachusetts/USA) erfolgt der erste chirurgische Eingriff an einem Patienten nach vorheriger Äther-Betäubung.

GEBURTSTAGE

1959 - Andres Veiel (60), deutscher Regisseur („Balagan", „Wer wenn nicht wir") und Autor

1954 - Corinna Harfouch (65), deutsche Schauspielerin („Helen", „Der Untergang", „Solo für Klarinette")

1947 - David Zucker (72), amerikanischer Regisseur und Drehbuchautor („Die nackte Kanone")

1927 - Günter Grass, deutscher Schriftsteller («Die Blechtrommel», „Die Rättin") und Grafiker, Literaturnobelpreis 1999, gest. 2015

1854 - Oscar Wilde, irischer Schriftsteller („Das Bildnis des Dorian Gray", „Das Gespenst von Canterville"), gest. 1900

TODESTAGE

1997 - James A. Michener, amerikanischer Schriftsteller („Die Kinder von Torremolinos"), geb. 1907

1959 - George C. Marshall, amerikanischer General und Politiker, Generalstabschef 1939-45, Außenminister 1947-49, Verteidigungsminister 1950-1951, schlug 1947 ein Wirtschaftsaufbauprogramm für Europa vor - den „Marshallplan", Friedensnobelpreis 1953, geb. 1880