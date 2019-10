Limburg. Im hessischen Limburg ist ein Lastwagenfahrer auf mehrere Autos aufgefahren. Es gibt Spekulationen über einen terroristischen Hintergrund. Die Behörden ermitteln wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

Die Hintergründe des Lkw-Zwischenfalls in Limburg sind nach Angaben der Behörden weiterhin unklar. Es werde in alle Richtungen ermittelt, insbesondere zum Tatmotiv könnten derzeit noch keine Angaben gemacht werden, teilte die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Dienstag mit. Zuvor hatten Medien berichtet, die Ermittler gingen von einer Tat mit terroristischem Hintergrund aus. Das meldete das ZDF am Dienstagmorgen unter Berufung auf Informationen aus Sicherheitskreisen.

Was über den Tatverdächtigen bekannt ist

Tatverdächtig ist ein 32-jähriger Syrer. Der Mann sollte noch im Laufe des Tages einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Es werde unter anderem wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt, hieß es in der Überschrift der Pressemitteilung.

Offenbar war der Angriff auf einen Lasterfahrer vor einer Ampel nicht sein erster: Nach "Bild"-Informationen hatte er am Montag mehrfach versucht, einen Lkw zu kapern. Er sei außerdem polizeibekannt – allerdings nicht als Gefährder oder Islamist eingestuft.

Der Festgenommene hatte nach Erkenntnissen der Behörden keine Kontakte zu militanten Salafisten oder anderen Extremisten. Der 1987 geborene Syrer soll bisher noch keine Aussage gemacht haben.

Die Ermittler teilten weiter mit, es seien auch zwei Wohnungen durchsucht worden, eine im Kreis Offenbach und eine im Kreis Limburg-Weilburg. Dabei seien unter anderem Mobiltelefone und USB-Sticks sichergestellt worden.

Polizisten waren zufällig am Tatort

Drei Bundespolizisten im ersten Dienstjahr hatten den Tatverdächtigen am Montag festgenommen. Wie die Deutsche Presse-Agentur am Dienstag erfuhr, leistete er bei der Festnahme Widerstand. Die Polizisten erlitten leichte Verletzungen.

Den Angaben zufolge waren die Polizeimeisteranwärter zum Zeitpunkt des Zwischenfalls in der Freizeit zusammen unterwegs und trugen daher keine Uniform. Sie hielten sich gemeinsam mit neun anderen jungen Bundespolizisten zufällig in der Nähe des Tatorts auf. Die jungen Polizisten – elf Männer und eine Frau – leisteten auch Erste Hilfe

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) lobte den Einsatz. In einem Schreiben Seehofers an die Bundespolizisten vom Dienstag heißt es: "Für dieses entschlossene und umsichtige Eingreifen danke ich Ihnen ausdrücklich." Die schnelle Festnahme habe es ermöglicht, dass die Sicherheitsbehörden jetzt zügig die Hintergrund der Tat aufklären könnten.

Am späten Montagnachmittag war der Tatverdächtige mit einem gestohlenen Lastwagen in der Innenstadt von Limburg auf acht Autos aufgefahren und hatte sie ineinander geschoben. Neun Menschen wurden leicht verletzt – darunter auch der Fahrer, den die Polizei danach festnahm. Zuvor hieß es, es habe 17 Verletzte gegeben.

Am frühen Morgen schlossen die Ermittler zudem die Spurensicherung vor Ort ab. Der Laster wurde abgeschleppt. Er werde weiter in einem Polizeigebäude untersucht, sagte ein Sprecher. Der Lkw war zuvor in unmittelbarer Nähe des Schauplatzes gestohlen worden.

Terroristischer Hintergrund

Zur Frage von Medienvertretern, ob es sich um einen terroristischen Anschlag handeln könnte, sagte ein LKA-Sprecher noch am Montagabend: "Wenn solche Ereignisse passieren, dann ist es Aufgabe der Polizei, natürlich in sämtliche Richtungen alle Möglichkeiten im Blick zu haben. Genau das machen wir. Und wir schließen momentan überhaupt nichts aus."

Die Polizei warnte mehrfach vor Spekulationen. Auf Twitter schrieb sie: "Trolle oder wilde Spekulationen braucht niemand."

Zudem riefen die Ermittler Zeugen auf, sich zu melden, wenn sie etwas gesehen haben, Videos oder Bilder haben, die mit den Geschehnissen im Zusammenhang stehen.



Bürgermeister "geschockt"

Der Bürgermeister von Limburg, Marius Hahn (SPD), sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Ich bin geschockt und in meinen Gedanken bei den verletzten Unfallopfern und deren Familien."

Die „Frankfurter Neue Presse" zitierte den eigentlichen Fahrer des Lasters: „Mich hat ein Mann aus meinem Lkw gezerrt." Als er vor einer roten Ampel wartete, habe der Unbekannte die Fahrertür des Lkw aufgerissen und ihn mit weit geöffneten Augen angestarrt, so der Fahrer. „Was willst Du von mir?", habe er den Mann gefragt. „Aber er hat kein Wort geredet. Ich habe ihn noch mal gefragt. Dann hat er mich aus dem Lkw gezerrt", heißt es weiter in dem Bericht.

Der Zeitung zufolge soll der Mann, der bei der Kollision am Steuer saß, von mehreren Passanten erstversorgt worden sein. „Dabei soll der Fahrer laut den Passanten mehrmals „Allah" gesagt haben", wie ein Reporter berichtete.