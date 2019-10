Leiche in Kühltruhe: Mann will Freund dort abgelegt haben MEC öffnen

Die Eingangstür zur Wohnung des verdächtigen Mannes. Foto: Alexander Fechter/APA/dpa

Wien. Die Polizei in Österreich macht eine schreckliche Entdeckung. Sie findet in Wien eine Leiche in einer Kühltruhe. Massiver Gestank hatte zur Auffindung der stark verwesten Leiche geführt.