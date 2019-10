Ein Mann dampft eine E-Zigarette. Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Gebrauch von E-Zigaretten ist in den USA ist auf 18 gestiegen. Foto: Robert F. Bukaty/AP/dpa

New York. Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Gebrauch von E-Zigaretten in den USA ist auf 18 gestiegen. Die Toten seien aus 15 US-Bundesstaaten gemeldet worden, teilte die US-Gesundheitsbehörde CDC mit.