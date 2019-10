Historischer Weltkriegs-Bomber stürzt ab – Sieben Tote in den USA CC-Editor öffnen

Ein Boeing B-17 Bomber ist in Connecticut abgestürzt. Foto: dpa/Rich Pedroncelli/AP

Washington. Beim Absturz eines historischen Flugzeugs aus dem Zweiten Weltkrieg in den USA sind mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen. Der Weltkriegsbomber vom Typ Boeing B-17 sei am Mittwoch am Flughafen Bradley im Bundesstaat Connecticut verunglückt, teilte die Luftfahrtbehörde FAA mit.