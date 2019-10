Nach tödlichen Schüssen nahm die Polizei zwei Tatverdächtige fest. Symbolfoto: dpa/Patrick Seeger

Abensberg. In Abensburg in Niederbayern fallen am Mittwochabend Schüsse. Ein Mensch stirbt, ein weiterer wird verletzt. Die Polizei sucht mit einem Großaufgebot nach dem oder den Schützen.