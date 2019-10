Tessin. Ein ausgebüxtes Zirkus-Zebra ist am Mittwoch von der Tiernotrettung erschossen worden, nachdem es einen Autounfall auf der A20 verursacht hatte.

Ein Zirkus-Zebra hat auf der Autobahn 20 in Mecklenburg-Vorpommern einen Unfall verursacht. "Das Tier war als 'Geisterzebra' auf der falschen Autobahnseite der A20 bei Tessin nahe Rostock unterwegs", erklärte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste ein Autofahrer, ein anderer Wagen fuhr auf, verletzt wurde niemand. Die Polizei sperrte sicherheitshalber zunächst beide Autobahnrichtungen für eine halbe Stunde. Das Zebra entwischte in ein größeres Wald- und Feldgebiet bei Tessin, dort wurde es laut übereinstimmender Medienberichte von Mitarbeitern der Tiernotrettung der Feuerwehr Rostock erschossen.

„Sie haben das Zebra eiskalt abgeknallt"

"Ja, ich kann und muss leider bestätigen, dass das Tier erschossen wurde", wird ein Polizeisprecher am Mittwochnachmittag bei der "Bild"-Zeitung zitiert: "Wir hatten das Veterinäramt um Amtshilfe ersucht. Wir wussten nicht, dass die Tiernotrettung scharfe Munition mit sich führt. Wieso und warum klären wir noch."

Wie mehrere Medien berichten, reagierten Mitarbeiter des Zirkus, aus dem das Zebra in der Nacht zum Mittwoch getürmt war, empört. „Sie haben das Zebra eiskalt abgeknallt. Es war wie ein Kind für mich“, wird Zirkusdompteur Angelo Madel bei der Ostseezeitung zitiert. "Wir können nachvollziehen, dass bei den Zirkusmitarbeitern eine Emotionalisierung stattgefunden hat", so ein Polizei-Sprecher gegenüber der Hamburger Morgenpost. Demnach konnte die Lage aber durch die Polizeikräfte vor Ort beruhigt werden. "Es gibt zu der Auseinandersetzung nach dem Schuss derzeit keine Strafanzeigen".

Zweites Zebra wieder eingefangen

Das Zebra war mit einem Artgenossen in der Nacht aus dem Zirkus in Tessin ausgebüxt. Eine Anwohnerin hatte sich über die Zebras gewundert und die Polizei alarmiert. Eines der beiden Tiere war problemlos wieder eingefangen und zum Zirkus zurückgebracht worden.