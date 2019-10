Prinz Harry und Herzogin Meghan mit Sohn Archie. Foto: imago images/Starface

London. Prinz Harry und Herzogin Meghan verklagen die britische Boulevardpresse. In einer Erklärung erinnerte Harry an die tödliche Verfolgungsjagd in Paris, bei der seine Mutter, Prinzessin Diana, ums Leben kam.