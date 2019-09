Wagen fährt in Menschengruppe - Zwei Verletzte in Iserlohn MEC öffnen

Auf dieser Straße in einem Gewerbegebiet von Iserlohn fuhr ein Autofahrer in eine Gruppe von Menschen gefahren. Foto: Markus Klümper

Iserlohn. Ein 33-Jähriger soll seinen Wagen in Iserlohn in eine Menschengruppe gesteuert und zwei Personen leicht verletzt haben. Der aus dem Kosovo stammende Mann sei festgenommen worden und solle noch heute vernommen werden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in Hagen mit.