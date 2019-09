Acht Leichen in Kfz-Werkstatt in Brandenburg gefunden CC-Editor öffnen

In einer leerstehenden Werkstatt sind acht Leichen entdeckt wurden. Foto: imago images/Panthermedia

Biegen. In einer alten Kfz-Werkstatt in Brandenburg sind acht Leichen entdeckt worden. Hinweise auf ein Verbrechen gibt es nicht. Was steckt dahinter?