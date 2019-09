Die Polizei fahndet weiter nach Frank Naaß. Fotos: dpa/Hauke-Christian Dittrich; Polizei Göttingen, Collage: NOZ

Göttingen/Elze. In Göttingen soll ein 52-Jähriger eine Bekannte getötet haben. Eine Frau eilt zur Hilfe, sie wird lebensgefährlich verletzt. In einem Zug wird der Tatverdächtige am nächsten Morgen erkannt. Er flieht durchs Zugfenster und entkommt.