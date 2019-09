"Radfahren ist was für Hartgesottene" – Fahrradclub bemängelt Sicherheit CC-Editor öffnen

Häufig müssen sich Rad- und Autofahrer die Straße teilen. Foto: dpa/Alexander Heinl

Berlin. Fahrradfahren ist gesund und entlastet die Umwelt: Doch laut ADFC wird noch immer viel zu wenig Geld in ein sicheres Radwegenetz investiert, um das Fahrradfahren noch attraktiver zu machen. Vor allem an Sicherheit fehle es in Deutschland.