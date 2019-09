Die Regenbogenfahne steht weltweit für Toleranz und Vielfalt. Symbolfoto: imago images/ Christian Ditsch

Osnabrück. Die Serie "Queeres Niedersachsen" widmet sich der sexuellen und geschlechtlichen Vielfalt auf dem Land und in der Stadt. In loser Reihenfolge stellen wir schwule, lesbische, trans- und intersexuelle Menschen vor, die in ihrem Leben ganz unterschiedlichen Herausforderungen begegnet sind.