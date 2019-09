Januar: Kerzen und Plüschtiere vor dem Eingang des Hauses, in dem die Sechsjährige ums Leben kam. Foto: Stefan Sauer

Neubrandenburg. In einer Wohnung in Vorpommern ist eine Sechsjährige tot entdeckt worden. Der Stiefvater steht jetzt vor Gericht. Er soll das Kind so schwer misshandelt haben, dass es an den Folgen starb. Der Angeklagte beharrt auf einer anderen Erklärung für Leonies Tod.