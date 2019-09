Pemba. Eine tragische Liebesgeschichte rührt Menschen weltweit zu Tränen: Weil er seiner Freundin einen besonders tollen Heiratsantrag machen wollte, verlor ein junger Amerikaner sein Leben.

"Der schönste Tag unseres Lebens wurde zum schlimmsten. In der grausamsten Wendung des Schicksals, die man sich vorstellen kann": So schreibt eine junge Frau in einem emotionalen Facebookbeitrag an ihren Partner, der sein Leben ließ bei dem Versuch, ihr einen besonders außergewöhnlichen Heiratsantrag zu machen.

Die beiden Amerikaner waren laut übereinstimmender Medienberichte im Tansania-Urlaub auf der Insel Pemba in einem Unterwasserhotel einquartiert. Während seine Freundin in dem Zimmer die Fische beobachtete, tauchte der junge Mann zu ihr herab und hielt ein Blatt Papier an die Scheibe: "Ich kann nicht lange genug die Luft anhalten, um dir zu sagen, was ich alles an dir liebe", stand darauf, wie in dem Video von dem Antrag, das seine Partnerin auf Facebook teilte, zu sehen ist. "Willst du mich heiraten?" Auch einen Ring präsentierte er in Richtung Kamera.

"Eine Million Mal ja"

"Du bist nicht mehr aus den Tiefen aufgetaucht, um meine Antwort zu hören: Ja! Ja! Eine Million Mal ja, ich will dich heiraten", schreibt die Frau nun in dem weltweit für Aufmerksamkeit sorgenden Beitrag. Laut CNN bestätigte das Hotel, dass der Mann nicht mehr lebend von dem Tauchgang, zu dem er ohne Druckluft aufgebrochen war, zurückkehrte. Die Behörden hätten Ermittlungen aufgenommen.

Sie tröste sich mit dem Gedanken, dass er in einem Moment absoluter Freude gegangen sei, schreibt die junge Frau weiter. Nur wenige Tage vor seinem Tod habe er darüber gesprochen wie glücklich und gesegnet er sich fühle, weil er eine solche Reise mit ihr unternehmen dürfe. "Ich werde den Segen der Liebe, die wir geteilt haben, für immer in mir tragen."