Die 44-jährige Mutter steht wegen schwerer Misshandlung von Schutzbefohlenen vor dem Landgericht Hannover. Foto: Hauke-Christian Dittrich

Hannover. Einsperren in eine Hundebox, Elektrohalsband, Peitschenhiebe - so soll eine Mutter ihre kleine Tochter misshandelt haben. Vor Gericht bestreitet die Angeklagte die Vorwürfe. Sie habe das Kind in der Box nur gesichert, das Mädchen erzähle häufig unwahre Geschichten.