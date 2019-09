Berlin. Der 26. September ist der 269. Tag des Jahres. Es sind noch 96 Tage bis zum Jahresende. Aktuelles Sternzeichen: Waage. Namenstag haben Damian und Eugenia. An einem 26. September gab es folgende historische Ereignisse:

HISTORISCHE DATEN

2017 - Der saudi-arabische König Salman verfügt, dass Frauen einen Führerschein erwerben und Auto fahren dürfen.

2014 - 43 Studenten werden in der mexikanischen Stadt Iguala von Polizisten verschleppt und einer Drogenbande übergeben. Ermittlungen zufolge wurden die jungen Männer getötet und ihre Leichen verbrannt.

2009 - Der Regisseur und Oscar-Preisträger Roman Polanski wird bei der Einreise in die Schweiz überraschend verhaftet. Dem seinerzeit 76-Jährigen droht die Auslieferung an die USA, wo er im Jahr 1977 eine 13-Jährige missbraucht haben soll.

1999 - Die Aufsichtsräte der Industriekonzerne Veba und Viag stimmen dem Zusammenschluss der beiden Unternehmen zu. Durch die bis dahin größte Fusion der deutschen Wirtschaftsgeschichte entsteht 2000 der Konzern Eon.

1994 - In Los Angeles beginnt der Prozess gegen den Ex-Football-Star und Schauspieler O. J. Simpson. Er wird beschuldigt, seine Ex-Frau und deren Freund ermordet zu haben.

1984 - Großbritannien und China paraphieren in Peking das Abkommen über die Zukunft der britischen Kronkolonie Hongkong nach dem Ablauf des Pachtvertrages im Jahre 1997.

Anzeige Anzeige

1969 - Das Album „Abbey Road" der Beatles erscheint. Es ist das elfte und genau genommen letzte Album der Fab Four, denn als „Let it be" 1970 veröffentlicht wurde, existierte die Band so nicht mehr.

1954 - Das japanische Fährschiff „Toya Maru" wird bei einem Wirbelsturm vor der Insel Hokkaido aus der Verankerung gerissen und sinkt. 1172 Menschen sterben.

1934 - Der Passagierdampfer „Queen Mary" wird von der britischen Königin Mary im Beisein von König Georg V. getauft und läuft in Clydebank bei Glasgow vom Stapel.

GEBURTSTAGE

1974 - Andreas Scheuer (45), deutscher Politiker (CSU), Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur seit 2018, CSU-Generalsekretär 2013-2018

1969 - Holger Stanislawski (50), deutscher Fußballtrainer (FC St. Pauli 2006-2011)

1949 - Minette Walters (70), britische Krimi-Autorin („Im Eishaus") 1944 - Peter Turrini (75), österreichischer Dramatiker („Tod und Teufel")

1889 - Martin Heidegger, deutscher Philosoph („Sein und Zeit"), gest. 1976

TODESTAGE

1914 - Hermann Löns, deutscher Schriftsteller („Dahinten in der Heide"), gefallen im Ersten Weltkrieg, geb. 1866

1914 - August Macke, deutscher Maler, Mitbegründer der Künstlergemeinschaft „Blauer Reiter" 1911, gefallen im Ersten Weltkrieg, geb. 1887