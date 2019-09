Wismar. Dramatische Szenen im Landratsamt Wismar: Ein Mann will gewaltsam die Vaterschaft für einen Säugling anerkannt bekommen. Schließlich wird er vom Spezialeinsatzkommando überwältigt.

Ein Mann aus Ghana hat am Donnerstag im Landratsamt Wismar sein mutmaßlich eigenes Kind in seine Gewalt gebracht. Nach fünf Stunden konnten ihn Spezialeinsatzkräfte überwältigen. Das Kind sei in Obhut genommen worden, sagte ein Polizeisprecher.

Zuvor hieß es, der Mann befinde sich mit der Mutter in der Ausländerbehörde des Landkreises Nordwestmecklenburg und gebe den Säugling seit 13.30 Uhr nicht heraus. Er wollte, der Pressesprecherin der Polizei Wismar zufolge, gewaltsam die Anerkennung der Vaterschaft erzwingen, um legal in Deutschland bleiben zu können.

Der Mann sei nicht bewaffnet gewesen. Das Gebäude wurde abgeriegelt. Mehrere Stunden lang versuchte ein Interventionsteam der Polizei, die Situation friedlich zu lösen. Dies gelang augenscheinlich nicht, schließlich kam das SEK zum Einsatz. Zum Zustand des Mannes gab es zunächst keine Informationen.

Mann hält Polizei auf Abstand

Der Mann habe den Säugling vor seiner Brust gehalten und sich aggressiv gegenüber dem Kind verhalten, wenn sich ihm Polizeibeamte genähert haben, hieß es. Darum sei die Polizei an den Mann nicht herangekommen. Die Mutter habe sich ebenfalls im Gebäude befunden und das Baby mehrfach gestillt. Dabei habe der Mann das Kind nicht aus seiner Gewalt gelassen.

Das Alter des Babys, der Mutter oder des Mannes war bis zum Abend nicht bekannt. Unklar war bis dahin auch, ob der Mann tatsächlich der Vater des Säuglings ist.

Augenzeugen berichteten von zahlreichen Einsatzfahrzeugen der Polizei, einem Rettungswagen und einem Notarztauto, die während des mehrere Stunden dauernden Einsatzes vor dem Gebäude standen. Gegen 18 Uhr betraten Beamte des Spezialeinsatzkommandos (SEK) das Landratsamt.