Gemeinsames Kind, gemeinsames Haus, gemeinsamer Kühlschrank – diese Aufzählung dürfte wohl auf viele Familien zutreffen. Doch als Stacey Lowe vor Kurzem ihren Kühlschrank öffnete, traute sie ihren Augen kaum. Ihr Verlobter Dave hatte sich einen eigenen Bereich gesichert. Und zwar mit einem transparenten Safe mit Zahlenschloss.

Der Inhalt weckte bei der Britin Begehrlichkeiten, hatte ihr Verlobter in dem Safe doch Süßigkeiten deponiert. Ihren Frust über die Neuanschaffung im gemeinsamen Haushalt hielt Stacey mit zwei Bildern fest und verfasste dazu auf Facebook einen saftigen Beschwerdetext:

So weit ist es also gekommen: Du kaufst ein Haus zusammen, hast ein Kind zusammen, verlobst dich, planst die Hochzeit, renovierst das Haus – und dann das. Dave geht los und kauft einen Safe für den Kühlschrank, weil er seine Schokolade nicht mit mir teilen will. Will ihn jemand? Das ist doch ein Trennungsgrund.

Stacey